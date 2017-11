ERC arma su lista con Junqueras al frente y exconsejeros en prisión o huidos a Bélgica

El destituido vicepresidente catalán Oriol Junqueras, en prisión desde la semana pasada, liderará la lista de ERC a las elecciones del 21-D, que incluirá a los exconsejeros del partido que o bien están encarcelados o han huido a Bélgica, según la candidatura provisional aprobada ayer por los republicanos.

Los tres primeros puestos por Barcelona los ocuparán Junqueras, Marta Rovira (que no está en prisión) y Raül Romeva, mientras que los exconsejeros Carles Mundó (en prisión) y Toni Comín (en Bélgica) irán en los puestos quinto y séptimo. La exconsejera Dolors Bassa, también encarcelada, liderará la lista por Gerona; Meritxell Serret (refugiada en Bruselas) la de Lérida; y la candidatura por Tarragona la encabezará el delegado de la Generalitat en Tarragona cesado, Òscar Peris.

Bassa tendrá como número dos de Girona al diputado de JxSí Roger Torrent y como tres a la diputada del mismo grupo Anna Caula; Serret tendrá como dos y tres en Lleida a Bernat Soler y Gemma Espigares; y Peris tendrá a número dos por Tarragona a Noemí Llauradó.

También destaca que la lista por Barcelona la cerrará el catedrático de Ciencia Política Ramón Cotarelo, que ya había participado en mítines de los republicanos en anteriores campañas, y en el puesto 24 por Barcelona estará el sindicalista y exmilitante del PSC José Rodríguez Trinitro.

La idea es reservar el cuarto puesto por Barcelona a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien se inclina por no repetir como candidata tras haberse comprometido ante el Supremo a no continuar en política o, de hacerlo, a respetar la Constitución. Forcadell pagó el viernes una fianza de 150.000 euros para no seguir en prisión. La también republicana Anna Simó, que debe abonar en unos días 25.000 euros si no quiere verse tras las rejas, también ha renunciado a figurar en la lista.

De esta manera, ERC dice definitivamente no a una lista unitaria independentista, aunque no a una unidad de acción tras los comicios. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ofreció ayer la "absoluta coordinación y cooperación" de su partido con el resto de listas independentistas que concurran a las elecciones del 21 de diciembre con el objetivo de defender una república catalana. Rovira sí prometió crear un "frente republicano" a favor de la independencia y aclaró que se puede crear aunque el soberanismo concurra en candidaturas separadas.

En el Consell Nacional de ayer se dejaron de nuevo varias sillas vacías para los consellers que han sido encarcelados o están en Bruselas. Sobre sus asientos había un cartel con su nombre y un lazo amarillo, símbolo de la defensa de lo que ERC considera presos políticos.

El PDeCAT no renuncia aún a la lista unitaria, según se desprende de un tuit de su coordinadora general, Marta Pascal, que ayer viajó a Bélgica con el líder del partido, Artur Mas, para entrevistarse con Carles Puigdemont: "Presidente, no estás solo. ¿Alguien más se quiere sumar? ¡Aún estamos a tiempo!".

En el mensaje, poco después de que desde ERC se haya rechazado la idea de la lista unitaria, Pascal dice haber visto a Puigdemont "con fuerza, serenidad y determinación".El cesado expresidente aseguró en la misma red social que "es evidente" que las fuerzas independentistas lograrán "una mayoría clara" el 21-D. Para Puigdemont, "es imperativo" que "todo el mundo" respete que hay esa mayoría "de votos y escaños de una comunidad que dice 'quiero ser un Estado independiente".

El encuentro se ha producido bajo "total discreción", dijeron a Efe fuentes del PDeCAT, y en un lugar desconocido, como lo es también la residencia en Bélgica de Puigdemont y los otros cuatro exconsellers que permanecen en el país.

La CUP se reúne hoy en asamblea para decidir si concurre a la convocatoria electoral.