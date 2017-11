Sánchez e Iceta suman a todo el PSOE a su proyecto de socialismo con "seny"

El PSOE cerró ayer filas alrededor de su líder, Pedro Sánchez, y del candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, validando el proyecto de aunar socialismo y catalanismo que ambos defienden con vistas a las elecciones del 21 de diciembre para pasar, como dijo el primer secretario de los socialistas catalanes, "del Junts pel Sí, que nos gobernaba, al Junts pel Seny". Un giro que Sánchez también avaló al agradecer a Iceta que haya mantenido "el estandarte de la izquierda sensata y cabal". El otro asunto que ayer reunía a los socialistas en Alcalá de Henares, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, quedó visto para sentencia al reconocer el secretario general que el PSOE "nunca" quiso activar el precepto, "pero una vez impuesta la declaración unilateral de independencia, no cabía otra respuesta".

Eso sí, en clave electoral, aunque pensando más en las próximas generales que en las catalanas del mes que viene, a la vez que para marcar de nuevo las distancias con el PP, el secretario general proclamó que el PSOE representa la "esperanza del cambio" frente al "legado de cenizas" del PP. No dudó en criticar la "desidia" del líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano, Rajoy, que vio crecer el desafío secesionista sin hacer nada para evitarlo, denunció, "y cuando pudo respaldar, construir, proponer y razonar, prefirió enfrentar, destruir, callar y dividir".

Pero Rajoy no fue el único contra el que Sánchez disparó en el comité federal celebrado en Alcalá de Henares, ante un auditorio renovado y repleto de "sanchistas" tras el 39º Congreso federal y los cónclaves autonómicos que culminaron el pasado fin de semana. Arremetió además contra Podemos, por su connivencia con los independentistas catalanes."Triste izquierda la que acompaña en este viaje al secesionismo de las élites frente a la solidaridad de los pueblos", criticó Sánchez en nombre de la "izquierda de gobierno" a la que la "otra izquierda" -prometió- "no le va a arrebatar jamás el derecho a invocar el nombre de España". El comité federal no aprobó ninguna resolución, pero dada la importancia del 21-D, Iceta acabó dirigiéndose al cónclave como gran protagonista del día. El candidato a la Generalitat volvió a tender la mano "a izquierda y a centro, a autonomistas y federalistas".