Zaplana: "Aznar tiene odio africano a Rajoy"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana revelan en una conversación que tuvieron en el despacho del primero que el expresidente del Gobierno José María Aznar tiene un "odio africano" al actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Las conversaciones, fueron intervenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Lezo', que investiga el desfalco y las operaciones en Latinoamérica por el Canal Isabel II, hablan del posible relevo de Rajoy como presidente del PP, en el que Zaplana afirma que Aznar no tenía preferencia por que éste continuase.

En ellas, las críticas no sólo se dirigieron contra Rajoy, sino que también fueron dedicadas a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y contra la exalcaldesa de Valencia fallecida, Rita Barberá. Sobre la primera, Ignacio González afirma que sabe que políticamente "está muerta" pero que seguía en ella porque "necesita el servicio".

González compara a Aguirre con Rajoy, a lo que su interlocutor precisa que el presidente del Gobierno "no la puede ni ver" y que la utilizaba para su interés:" ¿Por qué en las últimas elecciones ha puesto a ésta? Porque el objetivo eras tú. Fíjate si la desprecia. Mariano es más listo que ella y sabe que quitándote a ti de en medio se acaba ella", explica.

Sobre Barberá, Zaplana aseveró que era un "bluf absoluto", que tenía "cinco" personas a su alrededor para que le hiciesen "las cosas". "Ella iba, se reía, se tomaba un whisky con alguno, que eso lo hacía como Dios", concluye.

El exministro de Trabajo le cuenta al exdirigente madrileño una conversación que tuvo con el expresidente del Gobierno: "Este Rajoy es imposible. Ahora cuando el PSOE haga su congreso o antes... Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada que me puedan decir que he jodido al PP. Pero eso sí, cuando llegue el momento que éste caiga, poner claramente cuál es mi posición y que yo con éste no tengo nada que ver. A ver si cuando éste caiga nos va a arrastrar a todos".

"Será para levantarse, porque arrastrado está de cojones", responde González sobre Rajoy, que en otro momento de la conversación opina que su intención es "superar a Franco en la Presidencia del Gobierno".



"Salvar la cara"



Aunque Zaplana preguntó a Aznar sobre su preferencia para sustituir a Rajoy, no recibió respuesta. El también expresidente de la Generalitat Valenciana cree que Aznar estaba pensando que "da igual quién sea, el caso es salvar la cara y decir que este Rajoy ha sido un hijo de puta, pero ahora sí. Si es (Alberto Núñez) Feijóo --presidente de la Xunta de Galicia--, Feijóo... quien venga, tendrá su apoyo".

"Él no está para decir 'tiene que ser éste' porque le pueden mandar a tomar por culo, sino para apuntarse la ayuda del que venga con la excusa de que los principios se han vuelto a recuperar en el PP del centro derecha. En eso está, en un odio africano a Rajoy que ya no se oculta y poquito más", dice Zaplana.

En esta conversación los dos interlocutores hablan de una grabación en la que se revela que hay empresarios que han "colaborado" con el PP para ser beneficiarios de adjudicaciones públicas, también sobre un vídeo sobre la supuesta caja 'b' de la formación política con el que se chantajeó al presidente del Gobierno -todo ello investigando por la Audiencia Nacional-, incluso de los problemas judiciales del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados.