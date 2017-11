La justicia confirma el procesamiento del PP por la destrucción del ordenador de Bárcenas

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

Es la primera vez que una formación política se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica.

En un auto con fecha del pasado 3 de noviembre, la Sección ha desestimados los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados contra el auto del 26 de julio de 2016 en el que la juez instructora Rosa María Freire concluía la instrucción y veía claros indicios de los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que piden la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que ésta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.

La Fiscalía asegura que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales", en concreto la existencia de datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado, para imputarle estos delitos y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera "inverosímil y contradictoria".

Los magistrados Mario Pestaña, José Joaquín Hervas y Jacobo Vigil explican en su auto que el objeto de este procedimiento no es "determinar la propiedad del soporte (ordenadores), sino de los datos". Recuerda que, aunque un equipo -de la marca Toshiba- fuera propiedad de la formación política, el otro -un Apple MacBook-, fue adquirido por Bárcenas. En este sentido, destaca que Bárcenas -quien retiró su acusación en septiembre de 2016- fue exonerado de cualquier responsabilidad en esta causa por el hecho de no "haberse acreditado ni la fuerza típica, ni la intención de los investigados de sustraer bienes ajenos", y no por la titularidad de los equipos.

La argumentación de por qué tienen que ser juzgado el PP, dice que cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó, que investiga la posible existencia de una caja b en la formación política, solicitó como prueba la aportación de los datos almacenados en dichos ordenadores, fue "imposible" entregar esos archivos.

"Se impidió así con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia", recalca la exposición razonada de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid. También incide en que el se cometió un "daño" a los documentos personales, como fotografías y archivos de música, del extesorero popular con el borrado de los discos duros.

En cuanto a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, el auto afirma que el cargo que ocupa le sitúa como la persona "inmediatamente superior" en la jerarquía de la organización a José Moreno Alarcón, que fue quien efectuó "físicamente" el borrado de los ordenadores. "Entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar que se hacía con estos equipos", añade.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, está convencido de que el caso "acabará bien" porque no hay "ilícito penal" en el comportamiento de los procesados. Martínez-Maíllo alega que la Fiscalía no acusa y el caso lo están impulsando, tras haber sido archivado, "dos clásicos de las acusaciones populares", en referencia a Izquierda Unida y a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. El coordinador del PP defiende la "necesidad imperiosa" de regular la figura de la acusación popular porque "está siendo utilizada perversamente para fines políticos y no para hacer justicia".