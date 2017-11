El PP, a favor de reformar la Constitución "sin cambiar el modelo"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha señalado que su partido siempre ha dicho que no se niega a reformar la Constitución, pero no va a proponer un modelo alternativo porque considera que el actual "está en vigor" y porque no ve necesario abrirlo "en canal".

En declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo, Casado ha considerado "coherentes" las palabras de este miércoles del secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien señaló que el PP no acude a la Comisión territorial, recién constituida, con la idea de reformar la Constitución sino de modernizar el Estado autonómico.

Ha señalado en este sentido que para los 'populares' la comisión constituida este miércoles y propuesta por el PSOE es "una buena idea" para ver si el modelo territorial "puede tener alguna mejora", pero son partidarios del modelo vigente, porque "funciona", y "no hay que abrir en canal" el modelo constitucional.

Además, ha añadido, si se reformase la Carta Magna tendría que hacerse con un consenso similar al de 1978, que ha dado lugar al mayor periodo de "estabilidad y prosperidad de la historia".

Si surge una propuesta el PP la evaluará y la apoyará si considera que mejora el modelo, ha reiterado Casado, quien ha añadido que lo que tampoco quiere su partido es que las "amenazas independentistas y populistas" se "lo lleven por delante".

El dirigente popular ha insistido en que el acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es evaluar el modelo, pero eso no quiere decir que se vaya a poner patas arriba, sino de ver si hay "mimbres" para hacer un "cesto mejor".

Además ha recordado que cambiar el título octavo -el referente al modelo territorial- no requeriría una reforma agravada de la Constitución

El vicesecretario de Comunicación del PP ha insistido en que su partido ya dijo que no haría una propuesta de reforma constitucional, sino que escucharía las que hagan otros, y ha señalado que por ahora se desconoce la que pueda tener el PSOE.

Y ha añadido que si los socialistas quieren una reforma no necesitan solo al PP sino que tendrían qeu lograr un consenso equiparable al de 1978.