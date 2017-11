Marjaliza acusa a Granados de pedirle quemar pruebas de la 'Púnica' un día de niebla

El presunto conseguidor de la Púnica, David Marjaliza, acusó ayer al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados de instarle a "quemar" en "un día de niebla" los documentos que acreditaban el pago de comisiones a políticos, una versión que el exconsejero madrileño negó llamándole mentiroso.

El juicio, que ayer quedó visto para sentencia, se centra en el chivatazo que el 5 de septiembre de 2014 el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino dio a Granados en un bar de copas de Valdemoro (Madrid) de que le estaban investigando. La fiscal ha mantenido su petición de pena de tres años de cárcel para Granados y Talamino, mientras que ha propuesto una alternativa de 18 meses de prisión (con la que no ingresaría en la cárcel) para el tercer acusado, el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre que presuntamente sonsacó información a Talamino para dársela al exconsejero mientras trabajaba para él como asesor en la Comunidad de Madrid.

Marjaliza, que no está acusado en el juicio a pesar de haber destruido los documentos de la trama por consejo de Granados, afirmó ayer en su declaración como testigo que lo que intentaba Granados era evitar que la Guardia Civil pudiese encontrar documentación que pudiera incriminarle y por ello hizo hincapié en que la quemase. Es más, Granados le dijo que lo hiciese un día de niebla para no ser vistos por el "helicóptero de la Guardia Civil". "No, no lo tires, quémalo porque la bolsa la pueden pillar. Quémalo en un día que haya niebla", le sugirió Granados -según Marjaliza- tras recibir el soplo de Talamino.

Entonces, prosiguió el empresario, buscó con su secretaria en internet qué día habría niebla y, después de recoger "todo" lo que tenía en su oficina de Pinto (Madrid) y de llenar de llenar "tres carros", en la primera semana de octubre de 2014, fue "un amigo a recogerlo y a quemarlo". En este punto la jueza le preguntó: "¿Cómo tres carros? ¿Tres carros de Mercadona?", a lo que un irónico Marjaliza respondió: "No, de Carrefour, que era lo que teníamos cerca".

El amigo al que hacía referencia era Eduardo de la Peña, un "ñapas", según Marjaliza, que se sospecha que viajó a Suiza para ocultar cuadros y plumas estilográficas de lujo del que fuera socio de Granados.

Justo era en "bolsas de cartón negras y blancas de Montblanc" donde Marjaliza, según dijo, depositaba el dinero en B que luego le daba a Granados y al resto de políticos de la Comunidad de Madrid, quienes iban a su despacho, que calificó de "centro de distribución de dinero en efectivo". "Yo había ayudado a pagarle (a Granados) la campaña de 1999 y de 2003, le he pagado viajes a Ibiza, televisiones, escopetas y muchas cosas", explicó.

El empresario, que negó haber pactado con la Fiscalía, asegura que se borraron discos duros, se destruyó "documentación de la Comunidad de Madrid y licitaciones" y se quemó un cuaderno escolar con anotaciones de entradas y salidas de dinero en B, con siglas de políticos, fechas y cantidades. "Si era Parla, poníamos P. En el caso de Paco (Granados), le pusimos el mote de Futuro porque esto fue en 1999, cuando no era alcalde, y Futuro 2 era José Luis Moreno, que fue luego alcalde", explicó.

La Fiscalía calificó de "reveladora" la versión de Marjaliza y señaló en su alegato final que Granados tuvo un papel "proactivo" en la destrucción de documentos de la trama y que esto provocó que no existan más elementos que puedan corroborar los pagos ilegales a políticos. Por su parte, la defensa de Granados acusa al conseguidor de la trama de mentir y de querer "ganar a toda costa un resultado positivo en el proceso" y para demostrarlo dedicó unos minutos en explicar que en el mes del chivatazo hizo mucho calor y por tanto no pudo haber niebla.

El único encausado en aprovechar su turno de última palabra fue Granados, que acusó Marjaliza de mentir en todo lo que ha dicho.