El PSOE achaca al PP electoralismo por enfriar la reforma de la Constitución

El PSOE no dejó pasar ayer la oportunidad de responder al cambio de criterio del PP sobre la reforma constitucional. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, recordó el compromiso del presidente Rajoy, tanto "en privado como en público", con la reforma de la Constitución y acusó a los populares de actuar en "clave electoral" al enfriar la posibilidad de reformar la Carta Magna.

Robles recordó que Rajoy se comprometió con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a emprender esa reforma cuando pactaron el apoyo socialista a la aplicación del 155 a Cataluña. La portavoz socialista añadió que también lo ha hecho en "múltiples ocasiones" en el Congreso y que la comisión territorial, constituida el miércoles, es el "marco de estudio" para los trabajos preparatorios.

El martes, en una entrevista radiofónica, Rajoy aseguró que no es "partidario" de reformar la Carta Magna ahora. Esta posición fue refrendada el miércoles, en el acto de constitución de la Comisión, por el secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien anunció que su partido no acude a estos trabajos con la idea preconcebida de reformar la Constitución sino de modernizar el Estado autonómico. Pese a todo, Robles expresó su confianza en que "Rajoy cumplirá su palabra", una palabra que no es que diera al PSOE, precisó, sino a los representantes de la soberanía popular en el Parlamento, subrayó la portavoz.

De acuerdo con lo que anunció Sánchez el pasado 11 de octubre, el Gobierno y el PSOE acordaron abrir en seis meses una reforma constitucional sobre el modelo de estructura territorial, una vez finalizaran los trabajos de la comisión territorial.