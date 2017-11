Rovira acusa al Gobierno de amenazar con "muertos en la calle" después del 1-O

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este viernes que el Gobierno amenazó al exGovern de la Generalitat con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

"Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que no ha revelado quién informó concretamente al Govern de ello, aunque se ha mostrado dispuesta a hacerlo cuando llegue el momento.

Según Rovira, tanto el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras, "con mucha insistencia ponían sobre la mesa que las fuentes que llegaban eran contrastadas", y también fueron informados de movimientos de armas para el Ejército.

Además, Rovira ha afirmado que si las elecciones del 21D no se celebran con "normalidad", el objetivo será restituir el gobierno "legítimo" de Carles Puigdemont, y ha instado al partido de Ada Colau a decir si está del lado del "bloque del 155" o no.

La secretaroia general de ERC ha precisado que si la campaña y las autonómicas del 21 de diciembre no se celebran con "normalidad" dada la actual situación del presidente cesado, que permanece en Bruselas, y del vicepresident Oriol Junqueras, que está en prisión, el objetivo de los comicios será restablecer al Govern "legítimo", y que Puigdemont siga siendo el presidente legítimo.

La dirigente de ERC ha argumentado que, en estos momentos, no se sabe si Puigdemont y Junqueras podrán hacer campaña con "normalidad" o si uno de ellos podrá ser investido presidente de la Generalitat en el caso de ganar las elecciones.

En este sentido, ha insistido en que el objetivo es el de restituir el Govern "legítimo" de Puigdemont, Junqueras y los exconsellers si no hay una situación de "normalidad".

En cambio, y tras la polémica surgida ayer sobre su papel en la candidatura, Rovira ha recalcado que si las elecciones sí se celebran en una situación de "normalidad", con Junqueras fuera de la prisión, el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat será él, aunque esté pendiente de juicio, y que optaría a la investidura si logra las mayorías.



Acuerdo con el PDeCAT



Rovira ha asegurado que hay un acuerdo con el PDeCAT para "parar el 155 y recuperar las instituciones" democráticas catalanas y un programa "común" de 'cómo hacer república', que harán público los próximos días, un pacto que ahora están empezando también a abordar con la CUP y que abren la puerta a ampliarlo a otras formaciones como el partido de los 'comunes'.

En este contexto, ha instado al partido de Colau a decir claramente de qué lado están, si del "bloque del 155", del "bloque del bloqueo" y del "inmovilismo