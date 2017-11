Puigdemont, a Juncker: "¿Tiene consideración por los votos de los europeos?"

El expresidente catalán Carles Puigdemont se ha preguntado hoy si el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene "alguna consideración" por los votos de los catalanes tras apoyar al Gobierno del PP, partido que, ha remarcado, obtiene "el 8,5%" de las papeletas en Cataluña.



En una entrevista en El País, Juncker ha asegurado que los líderes catalanes "no deben subestimar el amplio respaldo" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en toda Europa: "Se equivocarían por completo si lo hicieran".





In #Catalonia Rajoy receives 8,5% of votes. But according to Juncker, @marianorajoy has a lot (?) of support in Europe for his policies in Catalonia. Does @JunckerEU have any regard for European citizens votes and opinion? https://t.co/BtqgBaQ4N7