Puigdemont y Junqueras encabezan dos de las diecisiete listas para el 21D

Un total de 17 candidaturas se han presentado a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Cataluña, seis más que en los anteriores comicios al Parlament, según publica hoy el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y el Boletín Oficial del Estados (BOE), dos de ellas encabezadas por los exlíderes regionales Carles Puigdemont, que está en Bélgica, y el encarcelado Oriol Junqueras.

Ambos son investigados por la Justicia española por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación en relación con el proceso independentista en Cataluña, que culminó el 27 de octubre, cuando el Ejecutivo español destituyó a todo el anterior gobierno regional y convocó elecciones autonómicas.

Puigdemont, del partido PDeCAT (centroderecha independentista), es el número uno de la lista de Juntos por Cataluña por la circunscripción electoral de Barcelona. mientras que Junqueras, en prisión provisional incondicional en España, encabeza la candidatura de ERC (republicanos separatistas de izquierda) por Barcelona.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha sido la que ha recibido el mayor número de listas, con 16 candidaturas, mientras que en Tarragona concurre una formación que no lo hace en el resto de circunscripciones, Ciudadanos Libres Unidos (CILUS).

Las 16 candidaturas de la provincia de Barcelona son PSC, PP, Partit Animalista Contra el Maltractament Animal, C's, ERC-CatSí, DIÀLEG, CUP, Per Un Món Més Just, Catalunya En Comú-Podem, Junts Per Catalunya, La Familia Paz y Libertad, Recortes Cero-Grupo Verde, Democracia Nacional, Partit Familia i Vida, Convergents y Unidos y Socialistas+por la Democracia.

Algunos de estas formaciones no se han presentado en las otras tres provincias de Cataluña, de manera que en Tarragona son 12 candidaturas, en Girona son 11 y en Lleida también 11, las que concurren al 21D.

Los cuatro secretarios electorales de las juntas electorales provinciales de Cataluña certifican en la disposición del BOE y el DOGC publicada este domingo las candidaturas a las elecciones al Parlament de Cataluña y relacionan a todos sus candidatos, un total de 1.891 personas, incluidos los suplentes de cada lista.

Según el recuento hecho por Efe, a las elecciones del 21D concurren un total de 1.891 candidatos en las 17 listas: 1.198 en las listas de la provincia de Barcelona, 237 en las de Girona, 200 nombres en las candidaturas de Lleida y 256 en las de Tarragona.



Otros exconsellers

Al igual que Puigdemont y Junqueras se presentan, repartidos en ambas candidaturas, antiguos miembros del gabinete de Puigdemont que también están en prisión preventiva por los mismos motivos o en Bélgica en las mismas circunstancias que el expresidente catalán.

Además, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, en libertad condicional, es la número 4 en la lista de ERC.

El expresidente de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, también en prisión preventiva por un presunto delito de sedición, es el número 2 de Juntos por Cataluña.

No obstante, todos pueden presentarse mientras no sean inhabilitados por una sentencia judicial.

Entre los partidos que también tuvieron representación parlamentaria en la legislatura autonómica pasada, Inés Arrimadas encabeza la lista de Ciudadanos (liberales); Miquel Iceta figura al frente de los socialistas; y Xavier García Albiol es el número 1 del Partido Popular (centroderecha).

Xavier Domènech lidera la candidatura izquierdista de Catalunya en Comú-Podem, y Carles Riera, la de los radicales antisistema de la CUP.