Montilla: "España sin Cataluña no sería España. No hablamos de Ceuta y Melilla"

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha avisado este lunes de que no ve futuro a la posibilidad de que el España se abra a modificar la Constitución para acordar un referéndum en Cataluña, que pueda facilitar su salida.



"No hay ningún Estado que vea de buen grado su propia amputación porque España sin Cataluña no sería España, sería otra cosa. No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha sostenido el también senador socialista, dejando claro que la única manera de permitir que se celebre un referéndum es cambiando la Carta Magna.



Montilla se ha disculpado posteriormente en Twitter por su "desafortunada comparación".







Mis disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla.

Mi desafortunada comparación en ningún caso pretendía poner en cuestión su españolidad ni su importancia, me refería al peso económico de las comunidades autónomas. JMA „ José Montilla (@JoseMontillaA) 20 de noviembre de 2017

'Palmeros' de la DUI

Madrid y valencia salen ganando

Pactos del PSC y Duran

Para Montilla, que haya partidos que planteen de nuevo un referéndum tiene poco recorrido porque tanto los socialistas como el PP ya han cerrado la puerta a esta posibilidad porque la Constitucióny solo es posible si se modifica.Pese a todo, ha emplazado a todos los grupos a participar en la comisión de estudio para la evaluación y modernización del estado autonómico que debe abordar una posible reforma constitucional, destacando que no hacerlo seríaHa llamado especialmente a participar en la comisión a Podemos y sus confluencias porque "se hace muy difícil que dispongan de un proyecto articulado sobre España y", y a las formaciones nacionalistas, alegando que ausentarse implicaría hacer el juego a los sectores más inmovilistas del nacionalismo español, que constata que también existe y ha crecido como consecuencia del proceso soberanista.En esta reforma, ha explicado en el Fórum Nueva Economía, pueden articularse acuerdos que permitan una mejora de la financiación y otras materias planteadas por la Generalitat, entre otras cuestiones, pero también "debe haber renuncias" como en toda negociación.En su opinión, las elecciones del 21 de diciembre pueden abrir un nuevo escenario tras fracasar la vía unilateral y ha lamentado que, mientras los socialistas insistieron en que no querían ni declaración deni la aplicación del artículo 155 de la Constitución,, en alusión velada a los 'comuns'.Tras reivindicar que es la hora de los moderados, ha apelado al Govern que surja de los comicios a reconstruir puentes y superar una confrontación a base de comprender que el Estado está compuesto por diferentes nacionales, y que Cataluña "es una nación, pero sentirse como tal no le da un derecho indiscutible a disponer de un Estado propio".Según Montilla, la independencia es una mala solución para Cataluña, para el resto de España y para Europa, y las consecuencias del proceso soberanista han sido letales para la sociedad catalana, hasta tal punto que el déficit fiscal catalán "puede ser cosa del pasado en poco tiempo si sigue el proceso y la incertidumbre, y dejar de ser contribuyentes limpios en pocos años"."¿Quién ha ganado en este proceso? Madrid, Valencia y sus élites. ¿Quién ha perdido? Todos, la sociedad catalana", ha lamentado el expresidente de la Generalitat, que no cree que lo ocurrido sea la mejor tarjeta de visita para que Barcelona acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cuya ubicación anuncia este lunes la UE.Por ello, ha llamado a los responsables del proceso independentista a responsabilizarse políticamente de los "errores cometidos", además de asegurar que la aplicación del 155 terminará una vez se constituya en Catalunya un nuevo Parlament y se elija a un nuevo presidente tras el 21-D.Al preguntársele con quién pactará el PSC, Montilla ha remarcado que los socialistas difícilmente estarán con los que quieran romper el Estado de Derecho y volverAsí, cree que es importante saber con quién se pactar pero más aún para qué se pacta, y sobre si están dispuestos a cerrar un nuevo tripartito, ha pedido estudiar qué posiciones políticas mantienen los partidos después de las elecciones.Sobre qué le parece que el exlíder de Unió Josep Antoni Duran haya anunciado que votará al PSC en estas elecciones, Montilla ha afirmado: "Es mérito del candidato.. Si lo consigue Miquel, significa que tiene más méritos que yo".