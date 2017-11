PP, PSOE y Cs culpan a Puigdemont de la eliminación de Barcelona como sede de la EMA

El líder del PPC y candidato a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha atribuido hoy que Barcelona haya quedado eliminada para acoger la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a que su candidatura "no ha podido vencer la imagen de una Generalitat jugando a ser República".



"La Agencia Europea de Medicamentos no viene a Barcelona. La mejor candidatura no ha podido vencer la imagen de una Generalitat jugando a ser una República y unos políticos insultando al resto de España y a las autoridades europeas. Una lástima", ha afirmado Albiol en un mensaje en su cuenta de Twitter.El líder de Ciudadanos,, ha lamentado hoy quehaya dejado a Barcelona y España sin la sede. "Qué rabia que el golpe separatista nos deje a los barceloneses y a España sin esta sede europea. Paremos esta ruina", ha publicado el dirigente de la formación naranja en su perfil de Twitter.El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis , ha afirmado este lunes que Barcelona "era una gran candidata" para albergar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y ha añadido que"Barcelona era una gran candidata para EMA. Pero esto no nos va a detener, seguiremos trabajando para mejorar cada día nuestro país. La estabilidad y la unidad son un valor hoy más que nunca", ha dicho Dastis en su cuenta de Twitter.El coordinador general del PP,, ha dado la "enhorabuena" al expresidente de la Generalitatpor la eliminación de Barcelona y ha confiado en que sea el "último efecto negativo del proceso independentista".Martínez-Maíllo ha reaccionado así en su cuenta de Twitter tras saberse que Barcelona ha sido descartada en la primera ronda de la votación para elegir la futura sede de la institución, a la que ya solo aspiran"Esperemos que éste sea el último efecto negativo del proceso independentista. Enhorabuena Puigdemont", ha escrito el dirigente popular en la red social.Su compañerotambién ha reaccionado en Twitter, donde ha asegurado: "La designación de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento tenía todas las ventajas y un único enemigo: el secesionismo catalán. Desgraciadamente para todos los españoles, este enemigo ha logrado arrebatarnos a todos esa aspiración compartida. La EMA no vendrá".El PSOE ha atribuido a lade Cataluña la eliminación de Barcelona. En declaraciones a Efe, el portavoz de sanidad del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández Díaz, ha considerado la decisión como "una gran pérdida". "y solamente ha podido influir la situación de inestabilidad política en la que está Cataluña", ha lamentado."Quienes han dado lugar a esta inestabilidad son quienes tendrán que explicar a la ciudadanía que esta oportunidad que", ha concluido el portavoz.Barcelona ha quedado eliminada como candidata para acoger la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la primera ronda de la votación para elegir la futura sede, a la que ya solo aspiran Milán, Copenhague y Ámsterdam, han indicado fuentes europeas.