Navarro, Colmenero y Navajas, candidatos destacados a ocupar la Fiscalía General

José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; Miguel Colmenero, magistrado del Tribunal Supremo, y Luis Navajas, fiscal del Supremo y fiscal general en funciones, encabezan las listas de posibles candidatos a sustituir a José Manuel Maza al frente del Ministerio Público. Una amplia representación institucional, del mundo político y del judicial despidió ayer a Maza, fallecido a los 66 años en Buenos Aires por la extensión repentina de una infección renal, en la capilla ardiente instalada en la Fiscalía General.

Navarro (Tenerife, 1959) sería el candidato con más posibilidades de sustituir a Maza, según fuentes parlamentarias citadas ayer por Efe. El ahora presidente de la Audiencia Nacional sería quien cuenta con mayores opciones, apuntan desde el Grupo Socialista en el Congreso, cuya portavoz es la magistrada en excedencia Margarita Robles. En medios judiciales, Miguel Colmenero sería el mejor visto y contaría con el aval del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, según Efe. De 65 años de edad y procedente de la carrera fiscal, Colmenero presenta algunas características similares al desaparecido Maza, al ser un magistrado de lo Penal en el Supremo con preparación y experiencia probadas y de perfil muy conservador.

Luis Navajas (Granada, 1948), ahora fiscal general en funciones, figura también en las primeras listas de posibles sustitutos del fallecido. El Gobierno tiene la última palabra, aunque en el contexto actual y después de las controversias que rodearon el breve paso de José Manuel Maza por la Fiscalía General, algunos medios apuntan a la posibilidad de que el Ejecutivo trate de consensuar un nombre con el PSOE y Ciudadanos. La designación requiere el visto bueno del Congreso y del Consejo General del Poder Judicial.

Un amplia representación del mundo de la justicia y de la política despidió ayer a Maza, cuyo cadáver llegó a Madrid de madrugada, repatriado desde Argentina. El féretro entró en la sede de la Fiscalía a hombros de guardias civiles y policías nacionales vestidos de gala. Allí le esperaba, visiblemente afectados, el presidente del Tribunal Supremo y el del Constitucional, Juan José González Rivas, además del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de la familia del fallecido. Entre los primeros en llegar estaba el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, quien agradeció a Maza que siempre lo hubiera apoyado, incluso en el trance de su dimisión.

El presidente Rajoy hizo constar su pesar por la muerte de una persona "justa, sensata y conocedora de la realidad en que se movía". Felipe VI llegó poco después que Rajoy y permaneció en la capilla ardiente, por momentos atestada, una media hora. Entre la decena de ramos de flores, uno de ellos estaba remitido por la "Fiscalía provincial de Barcelona. Tus fiscales".

Pese a las "discrepancias" con su gestión, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, valoró a Maza como "gran jurista que era". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no fue a a la capilla ardiente porque "cuando alguien muere hay que manifestarse con una mínima elegancia, pero a homenajes a Maza nosotros no vamos a asistir". Asimismo, explicó que el Gobierno no se ha puesto en contacto con Podemos para abordar el relevo de Maza.