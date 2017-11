El PP niega que el Gobierno sopese ofrecer un pacto fiscal a Cataluña

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, desmintió ayer la información del diario británico The Guardian según la cual el Gobierno estaría dispuesto a ofrecer un pacto fiscal para Cataluña si los soberanistas renuncian a la independencia.

"No hay nada de eso", dijo Hernando. "No puedo más que desmentir esa información, no es cierta, no es real".

Según el diario, el Ejecutivo estaría sopesando basándose en que la Constitución establece la solidaridad entre las comunidades autónomas.

Sin embargo, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, negó toda credibilidad a la información "hoy por hoy". El portavoz de ERC, Joan Tardà, también mostró sus dudas, pero, con todo, avisó de que a su partido esa posibilidad "no le vale". El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, agregó: "A buenas horas, mangas verdes".