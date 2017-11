Puigdemont asegura que no está fugado y pide a Rajoy "sentarse a hablar"

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ratifica en una entrevista difundida por la radio pública alemana "Deutschlandfunk" que no pedirá asilo en Bélgica, asegura que no está fugado y pide dialogar "bilateralmente" con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



"Quiero hablar y debo hablar con el presidente del Gobierno y hay que hablar bilateralmente, porque el problema que existe en Cataluña no existe en otra comunidad autónoma española", manifiesta Puigdemont.



Preguntado sobre si aceptaría dialogar con Rajoy en Bruselas, asegura que sí, porque la solución es "sentarse a hablar": "basta ya de policía, basta ya de fiscales y de jueces y de encarcelamientos", reclama.



Aboga así por escuchar las propuestas del otro sobre una base "de reconocimiento mutuo": "a lo mejor avanzamos y a lo mejor encontramos un punto intermedio que nos convenza", añade.



Mensaje en Twitter

Rotundament fals @nuriamarinlh. Qui ho va garantir? Quan? El que van garantir públicament els vostres socis del 155 va ser la seva aplicació independentment del que féssim. Prou manipular i mentir des de la connivència vergonyosa pic.twitter.com/FnxCE68PzM — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 24 de noviembre de 2017

Por otro lado, Puigdemont ha negado que se le garantizara que si convocaba elecciones autonómicas se paralizaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución:En un mensaje de Twitter, Puigdemont ha respondido a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), que este mismo viernes ha asegurado que sí se le dieron estas garantías y que ella misma intercedió entre el Govern y el Gobierno central."¿Quién lo garantizó? ¿Cuándo? Lo que garantizaron públicamente vuestros socios del 155 fue su aplicación independientemente de lo que hiciéramos.", le ha espetado Puigdemont.Marín, en una entrevista de Catalunya Ràdio, ha afirmado queque el Senado no aprobaría la intervención de la autonomía si se convocaban comicios autonómicos, y que así se le hizo llegar a Puigdemont.La también miembro de la Ejecutiva del PSOE se ha mostrado contraria a la aplicación del 155 pero la ha justificado porqueque aprobó el Parlament.