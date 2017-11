Puigdemont cree que solo los independentistas están "legitimados" para gobernar

El candidato de JuntsxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido la transversalidad de la lista que representa: "Ahora hace falta ser militantes de Cataluña", más allá de partidos.

Puigdemont ha instado a los votantes independentistas catalanes a movilizarse so pena de que "escriban la historia" otros partidos que "no están legitimados", en referencia a las candidaturas que apuestan por el orden constitucional.

El presidente cesado lo ha dicho este sábado a mediodía, durante un acto en las afueras de la ciudad flamenca de Brujas para presentar la candidatura que encabeza para las elecciones catalanas del 21-D.

Puigdemont ha pedido al Gobierno español que "saque sus garras autoritarias" de Cataluña y ha llamado al electorado a apostar por su "alternativa de la esperanza" frente a la "ingeniería del miedo" que, según sus palabras, utiliza "el tripartito del 155" (PP, PSOE y Ciutadans).

El grueso de candidatos han llegado a Bélgica este mismo sábado por la mañana en un vuelo chárter fletado desde Barcelona y a continuación se han desplazado directamente al hotel que ha acogido el acto, a unos 85 kilómetros al noroeste de Bruselas.

En la sala habilitada para la presentación de la lista -con capacidad para los aproximadamente 90 candidatos que han acudido al acto y más de una treintena de medios, en su mayoría españoles- se han instalado una bandera de la Unión Europea y una 'senyera' junto al estrado.

Gritos de 'president'



Puigdemont ha hecho su entrada en el acto de campaña minutos después de las 12.00 horas y ha sido recibido entre aplausos y gritos de 'president' por parte de los candidatos que llenan la sala.

Puigdemont posa con los integrantes de la lista de JuntsxCat que se han desplazado a Bruselas. Foto: Bloomberg

Entre los presentes estaban Elsa Artadi (directora de campaña y candidata), Eduard Pujol (portavoz de campaña y candidato) y los exconsellers Clara Ponsatí y Lluís Puig.

Elsa Artadi ha abierto el acto diciendo que algunos candidatos no han podido acudir, como Lluís Guinó, Jordi Sànchez --preso-- y algunos consellers cesados también presos: todos sus nombres han sido aplaudidos en la sala.

Puigdemont ha empezado su discurso recordándolos y ha pedido rebelarse contra la posibilidad de considerar normal la situación actual, empezando por tener que "presentar una candidatura en el exilio".

Acusaciones a la UE



El candidato de JuntsxCat ha reclamado por otro lado a la UE retirar su apoyo "acrítico, a veces inmoral", al Gobierno de Mariano Rajoy contra el proceso soberanista si el independentismo gana las elecciones catalanas.

Ha acusado a la UE de dar 'carta blanca' a Rajoy "para que le resuelva lo que para ellos es un problema. Le han dejado hacer de todo. Pues que vea que se le ha acabado el crédito al señor Rajoy el día 21, y que debe devolver este crédito".

Y ha añadido que, si Europa pretende dar lecciones de autoridad moral ante países como China y Turquía, "lo que debe hacer es no permitir que en su casa se violen derechos civiles", lo que han aplaudido los candidatos de la lista que le han acompañado durante el acto.

También han aplaudido cómo Puigdemont ha reclamado el apoyo de los votantes: "Si hay una lista por encima de todo el resto que el señor Rajoy no querría que ganase, esta es la nuestra".



Vencer al tripartito del 155



Por eso, ha afirmado que "el 21-D, el tripartito del 155 debe salir derrotado de las urnas", en alusión implícita a PP, PSC y Cs.

Si los constitucionalistas pierden en los comicios, "¿sacarán sus garras untadas de autoritarismo?", ha preguntado, y ha criticado la gestión de Rajoy y las declaraciones de los ministros de Exteriores y de Defensa, Alfonso Dastis y Dolores de Cospedal.

Puigdemont ha pedido que las elecciones sirvan para "pasar de los salvadores de la patria a los servidores", y decir así a los catalanes 'El Estado sois vosotros'.

Ha insistido en la UE, PP, Cs y PSC, al plantear a cualquiera que se presente a estas elecciones si aceptarán el resultado de las urnas: "Preguntad claramente" -ha dicho- a Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PP), Inés Arrimadas (Cs), al presidente Mariano Rajoy y al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

"Si el 155 pierde estas elecciones, ¿esa noche se comprometen a derogar el 155? ¿Sí o no?", y ha reivindicado el derecho de los catalanes de validar o no validar en estos comicios la intervención de la autonomía catalana con ese artículo de la Constitución.



Alternativa del miedo



El candidato ha defendido también su candidatura advirtiendo sobre las otras: "La alternativa del miedo está muy bien representada. La de la resignación, también; incluso sobrerrepresentada, y, si me lo permitís, sobrepublicitada en los medios de comunicación".

"Pero nosotros somos la alternativa de la esperanza de tanta gente", ha dicho, y por eso ha defendido que su lista quiere responder a la transversalidad de los electores.

"Es una lista votable por una gran transversalidad de nuestros electores", según Puigdemont, y ha añadido textualmente que estas elecciones escribirán la crónica de un siglo.

Al defender la unidad soberanista, ha dicho que el momento actual va más allá de los partidos y las siglas, y ha defendido una lista con la máxima transversalidad en que el máximo número de catalanes se sienta reflejado, y que puedan decir 'En esta lista yo me reconozco'.



Gracias a los candidatos y al PDeCAT



También ha agradecido la generosidad de los candidatos y de su entorno personal y también del PDeCAT, que ha hecho "los pasos que hagan falta para dar un salto en la historia de Cataluña".

"Lo que propondremos a nuestros ciudadanos es una alternativa que más se parezca a aquella idea, aquel deseo de listas de unidad que reclama mucha gente para afrontar este momento de tanta trascendencia. Cosas diferentes para momentos diferentes", ha añadido.



"Nunca más"



Para él, la ciudadanía merece esta candidatura frente al miedo que considera que se está infundiendo en Cataluña, y ha dicho que "a Cataluña la democracia no se le toca, no se recorta, no se encarcela, no se la envía al exilio y no se la pega con porras de la policía. No. En Cataluña, nunca más", frase que ha vuelto a levantar aplausos.

"Es un deporte de riesgo aplicar lo que los ciudadanos te piden que apliques", ha ironizado, y ha asegurado que las consecuencias judiciales para los impulsores de la independencia se debe en el fondo a haber aplicado un programa electoral que ganó las pasadas elecciones.

Por eso, ha lamentado que ahora hay gente honesta en la cárcel pero fascistas en libertad, en alusión a quienes irrumpieron violentamente en el Centre Cultural Blanquerna de Madrid: éstos no están en prisión "para que no haya daños irreparables en su prestigio, su biografía".