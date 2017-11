Esteban reitera que en "estos momentos" el PNV no negocia los Presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, reiteró ayer que "en estos momentos no hay absolutamente nada, no hay negociación" con el PP en lo que afecta a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Sin embargo, en declaraciones a RNE, el diputado vasco afirmó que no se descarta que, "en el futuro", su partido puedan participar en la comisión para la modernización del Estado autonómico.

Pese a reconocer que la actual configuración del Estado español no es de su agrado, admitió que "por que la realidad no se acomode a tus deseos no vas a dejar de hacer política e intentar avanzar en lo que es más beneficioso para los ciudadanos", en referencia a la aprobación de la ley del Cupo y del Concierto.

"La situación catalana ha provocado un oleaje que ha afectado a todo y ha creado un clima, con la aplicación del 155, que no nos gusta en absoluto", reconoció. Y añadió que en este clima "es muy difícil llegar a otro tipo de acuerdos".

De este modo, apostó por aguardar a ver lo que sucede tras las elecciones catalanas. "Vamos a ver qué resultados da", porque "se necesita un clima más sosegado".