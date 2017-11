Pedro Sánchez acusa a Colau de subordinarse a los independentistas

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, lamentó ayer que al final, tras "meses de equilibrios", la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya caído "del lado equivocado", en referencia al independentismo y a la ruptura del pacto de gobierno con el PSC, y le preguntó: "¿Qué hay de izquierdas en subordinarse al independentismo?".

En la clausura de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, que reunió en Barcelona a más de 200 delegados, el líder del PSOE puso en duda que sea de izquierdas subordinarse a un independentismo que basa su argumentación en la "insolidaridad territorial" y que ahora mismo, a consecuencia de la inseguridad jurídica y, antes, también la inestabilidad política, amenaza el empleo y divide a la sociedad catalana.

Sánchez recalcó que no hay ninguna "causa de izquierdas" en la causa del secesionismo, ya que la izquierda propugna la "igualdad radical en los hombres y mujeres" y la conquista de derechos sociales frente a quienes provocan la exclusión en detrimento de la diversidad. Las vías unilaterales, denunció, traen pobreza, aislamiento y ruptura social. El líder del PSOE pidió que "nadie" se apropie de la idea de Cataluña ni de la idea de España y defendió que la mejor forma de defender la Constitución es reformándola, informa Efe .

Críticas a PP y Ciudadanos

Pero Sánchez reservó parte de sus críticas para lo que denominó "las derechas", es decir, el PP y Ciudadanos, que, con "enorme ceguera" no han hecho frente al desafío secesionista. De ahí sus críticas derivaron, creciendo en tono e intensidad, hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por aplicar una política que enfrenta a los territorios y gobernar "sin escuchar" a la ciudadanía catalana "ni contar" con ella.

"Quienes no comprendan la diversidad difícilmente van a poder gobernar", vaticinó el líder socialista. "El conservadurismo" tiende a la "recentralización", y Cataluña "no está mejor que hace cinco años" en lo político ni en lo social ni lo económico. "No ha ganado nadie con la aventura secesionista".