ERC no se opondría a una consulta sobre la UE

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha defendido este lunes que su partido es 'eurocrítico' y no 'euroescéptico', pero ha asegurado que es una formación que no se opone "nunca" a las urnas por lo que tampoco lo haría a un referéndum sobre la UE.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, planteara este domingo que los catalanes "deberían decidir si quieren pertenecer a esta UE" y en qué condiciones, aunque defendió la Unión y el euro.

Rovira ha explicado que su partido es partidario de la UE, aunque introduciendo cambios sobre cómo está formulada actualmente: "Queremos formar parte de otra UE, no salir de ella. No sé si se tendrá que hacer un referéndum o no, en cualquier caso nosotros no nos oponemos nunca a las urnas".

Ha defendido que si en las elecciones del 21 de diciembre gana los independentistas supondrá que Cataluña a vuelto "a votar a favor de la República", por lo que ha concluido que entonces deberá abrirse un proceso constituyente en esta comunidad.

La secretaria general ha contemplado que los pactos postelectorales puedan ir más allá del PDeCAT y la CUP: "Si se quieren añadir otras formaciones políticas estaremos encantados de que así sea. Siempre hemos hablado de que tenemos que ampliar el consenso y ensancharlo".

Rovira también ha considerado "posible" un gobierno de concentración con las formaciones independentistas y los 'comuns', y ha lamentado que la gente habla de un posible tripartito de izquierdas solo para debilitar a ERC y poner en duda su compromiso con la República.

También ha asegurado que ella está trabajando para que "Junqueras sea quien presida" el próximo Govern, aunque el propio líder de ERC señaló que era Rovira quien podría ser candidata a la presidencia de la Generalitat ante su situación judicial.



Bloque del 155

La republicana ha criticado que el PSC, Cs y PP forman "el bloque del 155" y ha asegurado que cuestiones como la inmersión lingüística y la escuela catalana están en peligro si estos tres partidos salen vencedores en las comicios de diciembre.

"Estas elecciones van de quien decide en Cataluña, si los ciudadanos o Rajoy. Si no las ganamos, ya conocemos la alternativa: que arrasarán todos los consensos sociales del país", ha concluido la número dos de la lista de ERC en estos comicios.

Ha insistido en asegurar que el Govern "estaba claramente preparado" para defender la República, pero que no la implementó ante el escenario de violencia extrema que, asegura, hubiera planteado el Estado como respuesta a la independencia catalana.