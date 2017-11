Puigdemont pide ahora que los catalanes voten si quieren continuar en la UE

El expresident Carles Puigdemont opina ahora que los catalanes deberían votar si quieren seguir perteneciendo a la UE, aventurando que "quizás no hay mucha gente que quiera formar parte" de una Unión que es "insensible al atropello de los derechos humanos y democráticos de una parte del territorio". El diario La Vanguardia recoge en su edición de ayer una entrevista para la cadena pública israelí Canal 1 Khan, en la que el cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxC) a las elecciones del 21-D se muestra muy crítico con la UE, a la que califica de "club de países decadentes y obsolescentes", y se plantea una consulta en Cataluña sobre su continuidad en el bloque comunitario.

La frase en cuestión sobreviene cuando a Puigdemont se le pregunta si ha descartado un Cataexit. Y él responde: "Los que no lo descartan son los españoles y los europeos, porque no paran de decir que nos quedaremos fuera de la UE, pero quienes han de tomar esta decisión son los ciudadanos de Cataluña, como la deberían tomar libremente los otros ciudadanos de Europa". "¿Ustedes quieren pertenecer o no a esta Unión Europea? ¿Y en qué condiciones?", se pregunta retóricamente Puigdemont. "Veremos qué dice el pueblo de Cataluña", se responde, retador, el exmandatario, que, con todo y con eso, se declara partidario de la UE y del euro, y asegura que trabajará "para cambiarla".

"Hay unos que se fugan de Europa, pero luego nos quieren dejar sin las ayudas europeas", le contestó la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, durante un encuentro de militantes del PP en Vallfogona de Balaguer (Lérida), donde el candidato del PPC, Xavier García Albiol, alertó de que Puigdemont quiere convertir a Cataluña en "una isla al margen de la realidad".

Al cumplirse hoy un mes de la proclamación de la independencia en el Parlament y la aprobación de las medidas del artículo 155, el Gobierno considera que los independentistas "se han dado de bruces con la realidad", su "patraña" ha sido atajada y han tenido que rendirse a la normalidad que ansiaban los catalanes.

En clave de precampaña, la candidata de C's, Inés Arrimadas, reclamó al líder del PSC, Miquel Iceta, que no ponga "palos en las ruedas" para formar un gobierno no independentista tras las elecciones del 21-D. "Tenemos la obligación moral de dejar de lado nuestras diferencias", dijo la candidata de C's.