Sánchez reclama a Rajoy que "cumpla su palabra" de reformar la Constitución

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "aclare las dudas" que se han generado sobre la promesa que le hizo personalmente de abrir en seis meses la reforma constitucional y le ha exigido que "cumpla su palabra".

"Señor Rajoy, expresamente me dirijo a usted, que se comprometió conmigo a abrir en seis meses la reforma constitucional; le pido que aclare las dudas y cumpla con su palabra; no me lo debe a mí, se lo debe al conjunto de los españoles", ha apelado Sánchez al presidente en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

En él, el líder del PSOE ha presentado al primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, que ha explicado que quiere ser presidente para "superar la división de los catalanes".

Sánchez, que ha bromeado con el hecho de que a Iceta sus asesores no le dejen bailar en esta campaña electoral -"conociéndote no sé si van a lograrlo", le ha dicho-, ha asegurado que, con él al frente de la Generalitat, Cataluña estaría gobernada "al ritmo del sentido común, la convivencia y la justicia social".