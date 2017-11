Sánchez insta a Rajoy a que diga si quiere reformar la Constitución

El PSOE recela de la voluntad del PP de abordar una reforma de la Constitución a partir de los resultados de la comisión parlamentaria sobre el modelo territorial. La decisión de posponer hasta enero, con los votos de populares y Ciudadanos, los trabajos de dicha comisión abre para los socialistas malas expectativas sobre sus resultados.

Por ello el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó ayer al presidente Rajoy a que "aclare las dudas" generadas sobre su promesa personal de abrir en el plazo de medio año la reforma constitucional. "Señor Rajoy, expresamente me dirijo a usted, que se comprometió conmigo a abrir en seis meses la reforma constitucional; le pido que aclare las dudas y cumpla con su palabra; no me lo debe a mí se lo debe al conjunto de los españoles", afirmó Sánchez durante una presentación en Madrid del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta.

"Yo cumplo siempre mis compromisos", respondió Rajoy a Sánchez tras presentar en un desayuno informativo al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

"Nosotros estamos en esa comisión atentos a los planteamientos que nos puedan hacer todos, pero los compromisos siempre los he cumplido y seguiré haciéndolo en el futuro", añadió Rajoy.

La dirección del PP matizó después, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, que los populares no rechazan reformar la Constitución, pero que en ningún caso van a proponer un modelo territorial alternativo al que diseña la Carta Magna porque el actual "está en vigor" y porque no ve necesario abrirlo "en canal".

La comisión sobre la reforma del modelo territorial, promovida por el PSOE y aceptada por el PP como contrapartida al apoyo de los socialistas ante el desafío independentista, nació envuelta en dudas sobre sus resultados desde que, el mismo día de su constitución, el secretario general de los populares en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, advirtiera de que su propósito no era acometer la reforma de la Constitución sino modernizar el Estado autonómico.