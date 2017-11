Adriana Lastra: "Rivera nació diciendo que era Suárez y acaba siendo José Antonio"

La vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, agitó ayer la precampaña del 21-D al comparar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, aunque posteriormente se ofreció a retirar la comparación en caso de que estuviera "mal hecha".

Fue en la rueda de prensa que siguió a la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva socialista cuando Adriana Lastra criticó sin tapujos a Ciudadanos, un partido que en su opinión "hace bueno al PP". Del presidente de la formación, además, dijo que "nació diciendo que era Adolfo Suárez" y "acaba siendo José Antonio".

Después precisó que hizo estas observaciones "en medio de la conversación" que se produjo en la rueda de prensa, y que a lo que quería referirse con sus palabras es a que Albert Rivera, "cuando monta su partido a nivel nacional, lo monta como partido de regeneración, de centro y, sin embargo, es un partido netamente de derechas". "Si ha parecido que la asociación estaba mal hecha, la retiro", se ofreció, informa Efe.

Pero el asunto siguió con vida en las redes sociales. Tras la rueda de prensa, La vicesecretaria general publicó en tuit asegurando: "Me confundí de José. Quería decir José María (Aznar)". Y lo acompañó de un emoticono con un guiño y una foto de Rivera con Aznar. El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reaccionó pidiendo a los socialistas que "no se equivoquen de rival" y afeándoles que "insulten" a Rivera en vez de combatir a los separatistas.

Mientras, el cabeza de lista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, rechazó que su formación vaya a entrar en un hipotético Govern con ERC, Junts per Catalunya (JxC), la lista que lidera Carles Puigdemont, y la CUP después de los comicios de diciembre. "No estamos para poner a nadie en el Govern", dijo Domènech, añadiendo: "No seremos árbitros, seremos decisivos".

Polémica por lo s carteles

Por otro lado, "los comunes" acusaron de plagio a Junts per Catalunya por las similitudes entre sus respectivos carteles electorales. "Es la muestra más clara de que cuando no tienen ideas tienen que tomar las de otros", protestó Xavier Domènech.

Los carteles, ambos con grandes fotos de los cabezas de lista, presentan un tratamiento de las imágenes y una tipografía muy parecidas, aunque el color del tono predominante es distinto: naranja (JxC) y sepia (CatComú).