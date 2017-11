La Audiencia Nacional cambia al tribunal que juzgará la presunta ´caja b´ del PP

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado cambiar la composición del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal encargado de juzgar las próximas piezas del caso Gürtel, dejando fuera a los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego del juicio que en su día se celebre por la presunta financiación ilegal del PP, que aún continúa instruyendo, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las misma fuentes precisan que el único de los tres magistrados que continuará juzgando la Gürtel será el progresista José Ricardo de Prada. A este se unirá la nueva presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Dupla, y Juan Pablo González, que será el ponente.

Esta decisión ha llegado después de que Rodríguez Dupla propusiese unas nuevas normas para el reparto de ponencias y composición de tribunales al llegar a la Presidencia de la Sección Segunda. Esta magistrada sustituye a Concepción Espejel --que fue apartada del tribunal que juzgará los denominados 'Papeles de Bárcenas' y otras piezas de este caso de corrupción al ser recusada por las acusaciones populares-- tras ser designada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Causas "especialmente sensibles"



Según el acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 20 de noviembre, publicado en el Portal de Transparencia de la Audiencia Nacional y recogido por Europa Press, estas propuestas no fueron compartidas por los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Presentaron unos escritos solicitando que se fijasen otros criterios que garantizasen "la permanencia de la composición del tribunal en los procedimientos especialmente sensibles" como es, según señalan, el de la presunta caja 'b' del PP.

En este sentido, indicaron que era aconsejable que se mantuviesen los tribunales ya compuestos. De Diego y De Prada han sido quienes han juzgado, junto a Ángel Hurtado (presidente del tribunal), la primera época de actividades de la trama Gürtel, un juicio en cuyo banquillo de los acusados se han sentado el extesorero del PP Luis Bárcenas o el PP como partícipe a título lucrativo.

La Sala de Gobierno considera que esta queja no es "admisible" porque la formación de los tribunales no se puede hacer distinguiendo entre "causas de especial sensibilidad y las que no sean, porque la ley no contempla dicha distinción". Asimismo, subraya que la composición de las secciones "varía necesariamente en el tiempo", ya que se producen ceses por diversas causas, como incorporaciones, que es lo que ha ocurrido en este caso.

La Sala de Gobierno justifica esta recomposición porque "si no se hiciera así, se petrificarían los tribunales y se haría imposible unreparto equilibrado".

Reapertura de la investigación



Precisamente, los magistrados De Diego y De Prada fueron los que propiciaron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testificase en el juicio por los primeros años de la Gürtel, a petición de la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), y en contra de la Fiscalía Anticorrupción. Esta decisión fue adoptada por mayoría, que no por unanimidad, ya que Hurtado --magistrado que no ha recurrido las nuevas normas de reparto-- se opuso.

Ahora, de estos tres jueces, sólo De Prada estará en el tribunal que analizará la contabilidad paralela de los 'populares' que controló Bárcenas. Su propio autor la denominó en el juicio ya celebrado como "contabilidad extracontable".

Además, esta pieza separada sobre la presunta caja 'b' se reabrió gracias a unas revelaciones que hizo el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa', durante su declaración. Detalló que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones de entre el dos y el tres por ciento que abonó al extesorero.