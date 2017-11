El Gobierno rechaza abrir una negociación bilateral con el nuevo Govern tras el 21-D

Ni por asomo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó ayer que el Ejecutivo no piensa abrir una negociación bilateral con el Govern que surja del 21-D, y a quien ayer le invitó a hacerlo, el diputado y candidato de "los comunes", Xavier Domènech, la número dos de Mariano Rajoy le acusó de trabajar con los partidos independentistas.

Sáenz de Santamaría y Domènech no faltaron al rifirrafe que libran cada semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Y la primera dejó muy claro, al contestar a una pregunta del segundo, que el Gobierno exigirá al nuevo Govern respeto al marco legal. "Lo que tendríamos que tener en común para dialogar es la legalidad", porque "cuando los partidos se sustentan en la legalidad, pueden pactar con este Gobierno", aseguró.

En cambio, afeó con ironía al candidato de "los comunes", el programa electoral de su partido "parece más bien el escrito de defensa de los independentistas ante el Supremo. Sólo le falta a usted aceptar el 155, es lo único que le falta para ser exactamente igual que ellos".

Y le atacó por llevar a la Cámara baja "el independentismo secundario, que es secundar todas la propuestas electorales que hacen los independentistas", en alusión a la reclamación de un trato bilateral que han demandado en los últimos días tanto la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.

Domènech aguantó todos estos reproches, tras haber acusado al Gobierno y al PP de ser el "problema" para Cataluña y de no plantear ninguna propuesta más allá de la "solución Aznar" para buscar un Gobierno de Ciudadanos con apoyo de populares y socialistas y dejar en "papel mojado" sus promesas al PSOE para reformar la Constitución.

El candidato de "los comunes" defendió su pregunta al demandar que después de las elecciones se recupere la "bilateralidad" en una negociación Gobierno-Generalitat. Y los hizo, además, preguntándole a la Vicepresidenta por qué se puede negociar de forma bilateral con el País Vasco y no con Cataluña. "¿Por qué la comisión bilateral no se reúne desde que Rajoy es presidente, el 2011? ¿Por qué se puede negociar bilateralmente el cupo vasco y no con Cataluña?", inquirió.

En su réplica, Santamaría respondió que la prioridad del próximo Govern debe ser restaurar la confianza "en Cataluña y para Cataluña" para poder dar marcha atrás a la "enorme fractura social" y el daño económico provocados por el independentismo.

Entre tanto, Rajoy presume de haber hecho "recular" a los líderes secesionistas. En un artículo publicado en la revista Política Exterior y titulado España, potencia europea abierta al mundo, Rajoy escribe: "Ya estamos viendo cómo la firmeza en la defensa de la Constitución está haciendo recular a aquellos que soñaron en vano con destruir la unión de 500 años", Y afirma que separatismo y populismo, que ofrecen "soluciones mágicas", son dos movimientos que "van de la mano y no es por casualidad".