Iceta defiende que Cataluña asuma la recaudación de todos los impuestos

La financiación agita la precampaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Tras defender la víspera la condonación de la deuda catalana, que atribuye a una insuficiencia de financiación, el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, propone una Hacienda federal que permita a la comunidad autónoma asumir "toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que ello supone, y por tanto también la recaudación y gestión -en consorcio con la Administración del Estado, tal como dice el Estatuto- de todos los impuestos que pagamos en Cataluña".

Iceta, en sintonía con las reivindicaciones financieras de otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Baleares o Valencia considera que "la reforma del sistema de financiación es urgente, es una de las reformas estructurales pendientes en España con más incidencia en el bienestar" de todos los españoles y para llevarla a cabo "no hay que esperar una nueva Constitución". El líder del PSC propone aumentar los porcentajes de cesión de los tres grandes conceptos impositivos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) para incrementar "la suficiencia financiera necesaria, y al mismo tiempo crear también con estos recursos un fondo de garantía a repartir de manera igualitaria entre las comunidades autónomas". "El Estatut habla de la posibilidad de establecer un consorcio tributario entre la Agencia Catalana de Finanzas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y lo que pedimos es que trabajen juntas a través de un consorcio compartido", defiende Iceta, quien considera que con su propuesta "se daría cumplimiento a los Acuerdos de Granada suscritos por el PSOE, que se inspiran en el sistema alemán que gravita, como nuestro sistema, en torno a los impuestos compartidos". Para la dirección del PSOE, el de Iceta es un planteamiento "absolutamente razonable", según declaraciones a Efe del secretario de Política Económica, Manuel Escudero, para quien las críticas de comunidades gobernadas por los socialistas, como Andalucía, Extremadura y Asturias son "una tormenta en un vaso de agua".

Desde Costa de Marfil, donde asiste a la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, el presidente Rajoy pidió ayer que las elecciones del 21 de diciembre no se conviertan en "una subasta de ideas" sobre la financiación autonómica. "Respeto mucho a Iceta y ha dado, junto con los líderes del PP y de Ciudadanos en Cataluña, una batalla que no era fácil en los últimos tiempos. Ha apoyado el artículo 155 y tiene mi respeto, lo cual no quiere decir que yo coincida con su planteamiento", añadió Rajoy.

Más directo, el candidato del PP a la presidencia catalana, Xavier García Albiol, reduce la propuesta de Iceta, a la categoría de "ocurrencia". Pero lo más grave, a su juicio, es que la búsqueda de un sistema de financiación singular para Cataluña supondría "trasladar el mensaje de que a través del chantaje, la amenaza y la ruptura se pueden conseguir objetivos" y "premiar" la crisis institucional provocada por el secesionismo.

Más allá de propuestas programáticas, los preparativos electorales de ERC se centran en movilizar a unos 8.000 apoderados para dar cobertura el 21-D a todas las mesas electorales de Cataluña. Esquerra anticipa su propósito de efectuar un "recuento electoral paralelo" al oficial, por su temor a un "pucherazo". El jefe de campaña de ERC, Sergi Sabrià, insistió en que las de diciembre serán "unas elecciones que no han sido convocadas debidamente". En este contexto, y ante la sensación de que "podamos tener el árbitro en contra nuestra", ERC asegura que dispondrá de más apoderados que en ninguna otra convocatoria.