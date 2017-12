Puigdemont pide a PP, PSOE y Cs que saquen "sus manos" del Govern

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha exigido hoy a PP, PSOE y Ciudadanos que "saquen sus manos" de la delegaciones en el exterior creadas por el Govern en la anterior legislatura y que "se abstengan" de tomar más decisiones como ésta que pueden condicionar los próximos años.

"Le pido al tripartito del 155 que se abstenga de tomar decisiones que puedan comprometer la próxima legislatura. Queremos continuar teniendo política exterior porque tenemos derecho. Que saquen sus manos de la estructura de delegaciones en el exterior porque las tendremos que restablecer", ha dicho, en declaraciones a los periodistas realizadas en videoconferencia desde Bruselas.

Puigdemont se ha referido a las delegaciones de Cataluña en el extranjero después de que trascendiera que el cierre de estas oficinas, consideradas como las embajadas catalanas, haya provocado el cese de 33 trabajadores, que la Generalitat no reubicó en otros destinos.

A juicio del expresident, el Gobierno debería "no ir más allá en el tiempo" de la vigencia que tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por otra parte, el candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat ha reivindicado de nuevo "la legitimidad" del Govern cesado y ha defendido "su restitución" con "todos sus miembros en activo", así como la recuperación de "la hoja de ruta" interrumpida por una aplicación del 155 que se ha hecho, en su opinión, "de manera ilegítima".

Preguntado por quién debería, en este escenario, asumir la presidencia de la Generalitat tras los comicios del 21D, Puigdemont se ha reivindicado como el próximo presidente ya que estas elecciones deben servir para "restituir" al Govern cesado.

En esta línea, ha asegurado que no se imagina "otro vicepresidente que no sea Oriol Junqueras ni otro conseller de la Presidencia que no sea Jordi Turull".

"No estamos ante unas elecciones convencionales autonómicas, sino excepcionales. Por eso, de alguna manera, los candidatos del Govern somos los mismos", ha argumentado.

Respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos en los programas de las tres candidaturas independentistas -JuntsXCat, ERC y CUP- , ha apuntado: "todo lo que nos lleve al restablecimiento de la democracia, las libertades y la dignidad que nos han intentado arrebatar pueden ser puntos de coincidencia".

Las declaraciones de Puigdemont se han realizado durante un acto de inauguración de la sede de su candidatura, situada en el barrio barcelonés de Gràcia, que el expresidente de la Generalitat ha aprovechado para dialogar de manera informal con los candidatos.

Puigdemont y los candidatos y seguidores, entre los que se encontraban la exconsellera de Educación Irene Rigau, han intercambiado comentarios sobre el concierto de ayer a favor del excarcelamiento de los exconsellers y los activistas independentistas y la meteorología de Bruselas.