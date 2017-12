Rajoy se felicita de que gracias al 155 "se ha acabado el proceso independentista"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ensalzó ayer desde Cataluña la intervención de la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 porque, dijo, desde hace poco más de un mes "las cosas están mejor en Cataluña". Para Rajoy, que pronunció estas palabras en un acto de precampaña del PP en Mataró (Barcelona), gracias al 155 "se ha acabado el proceso independentista" y ahora es el momento de que los gobernantes se dediquen a solucionar la vida de la gente y sus problemas.

"La solución a la deriva independentista empezó con la activación del 155", que ha permitido empezar a recuperar la normalidad y la legalidad, dijo Rajoy, quien antes del acto de Mataró dio un paseo de 45 minutos por la calles de la vecina Castelldefels, en las que departió y se fotografió con algunos vecinos.

Rajoy explicó que el recurso al artículo 155 de la Constitución es un "mecanismo excepcional" para hacer frente "a la enorme crisis y caos que crearon" los independentistas. Desde su aplicación, prosiguió, "se ha empezado a serenar la vida política, Cataluña ha recobrado la legalidad, la confianza y la senda de la recuperación económica".

Por eso, sostuvo, "las cosas están mejor, los funcionarios están cumpliendo con su trabajo muy bien y el Gobierno está tomando decisiones" que están permitiendo solucionar problemas reales de los ciudadanos, como la creación de 2.000 plazas de profesores.

En cambio, contrapuso, los independentistas "solo se han ocupado de sus propias ensoñaciones, mientras se olvidaban de las personas y solo hablaban de sus propias quimeras y fantasías para imponérselas a los demás".

Rajoy destacó que el 155 también ha permitido convocar unas elecciones normales y legales, después de que "otros no quisieron, no se atrevieron, no les dejaron o las tres cosas a la vez o dos de algunas de ellas", ironizó en alusión al cesado presidente Carles Puigdemont.

Esos comicios "deben abrir un nuevo futuro, porque el cuento de la independencia ya no da más de sí, nadie lo apoya en ninguna parte", dijo. En opinión de Rajoy, "son elecciones para romper el ensimismamiento, abrir ventanas y dejar que corra el aire", porque "ya es hora de que en Cataluña se hable de cosas distintas al procés", reivindicó. Gracias al 155, enfatizó el líder popular, el proceso independentista "ha acabado".

Rajoy, que participó en el acto en unión del líder del PP catalán, Xavier Albiol, ofreció la ayuda de la delegación del Gobierno a los inquilinos de una vivienda de la localidad de Balsareny (Barcelona) que, según informó el PP, fue atacada ayer de madrugada por colgar en uno de sus balcones una bandera española.