Albert Rivera apela a "concentrar el voto util" en Cs

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha apelado este martes a los votantes de los "comunes" y del PSC a "concentrar el voto útil" en la formación naranja para que los votos "no se pierdan", porque los primeros son el "utensilio" de los independentistas y los socialistas no desvelan si apoyarán un nuevo tripartito.

En el primer día de la campaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Rivera y la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, han protagonizado un mitin en el Teatro Auditorio de Granollers (Barcelona) antes unas doscientas personas, además de varias decenas de simpatizantes que no han podido acceder por motivos de aforo.

Durante su intervención en el acto, Rivera ha llamado directamente a los votantes del PSC y de Catalunya en Comú-Podem a "concentrar el voto útil" en Ciudadanos, porque es el partido que garantiza un proyecto "integrador" para Cataluña, pero también para España, con una lista "unitaria y transversal".

El presidente de Ciudadanos ha cargado duramente contra los comunes, a los que ha acusado de ser el "utensilio de los separatistas" para poder mantenerse en el Govern.

"La mejor solución, como no vamos a convencer a Pablo Iglesias, es que no tengan votos para que no se sigan equivocando (...). Votar a Podemos es votar a Junqueras", ha dicho.

Pero también ha criticado a los socialistas, ante la negativa de su candidato, Miquel Iceta, de aclarar si reeditará o no un nuevo tripartito en Cataluña de la mano de ERC.



Domènech: Arrimadas nos quiere comprar porque a Iceta "lo tiene gratis"



El candidato de Catalunya en Comú-Podem a la Generalitat, Xavier Domènech, ha dicho en un mitin en Cornellà de Llobregat que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, les ha pedido su apoyo para pactar un futuro Govern "porque sabe que a Miquel Iceta (PSC) lo tiene gratis".

En su intervención ante cerca de doscientas personas que aguantaban el frío nocturno de la plaza de Sant Ildefons, Domènech ha dicho que no pactarán con Ciutadans, "el partido que se presenta como regenerador pero que apoya a los gobiernos más corruptos, el de Cifuentes en Madrid, el de Rajoy en España y el del PSOE de los ERE en Andalucía", ha afirmado.

Ha precisado que Cs es "el partido que abarata el despido con el contrato único, que son el partido del Ibex 35 y la gran muleta del PP".

os candidatos por Catalunya en Comú-Podem, Ada Colau y Xavier Domenech. Foto: EFE

"Sólo hay una garantía para el cambio, CatECP, y que no gobierne nunca más la derecha, la que se disfraza dos veces con nombres como PDeCAT, Junts x Sí y Junts x Catalunya, pero que siempre es, como ha dicho Marta Pascal, la Convergència del 3% de toda la vida". ha añadido Domènech.

Ha invitado a los ciudadanos a "salir del bucle eterno que no deja hacer políticas sociales nuevas" y ha añadido que "tampoco gobernará el bloque que, acabe como acabe, siempre acaban apoyando al PP".

El candidato de los comunes ha apuntado que su formación pactará con la clase trabajadora, "la Cataluña real, la que ya sabe que no puede admitir divisiones, porque divididos somos débiles".

Domènech, historiador de profesión, ha recordado en el acto que "Cornellà es uno de los grandes centros de la Cataluña trabajadora, aquella que en los peores momentos de la historia negra de España se levantó y dijo no a la dictadura en la época en que Manuel Fraga anunció a las clases trabajadoras que la calle era suya, y respondió en Córdoba, en Vitoria, en Sabadell y, como nadie, en Cornellà y en todo el Baix Llobregat, en aquel invierno también frío de 1975".

Cuando hubo los despidos de Laforsa, ha añadido Domènech, 80.000 trabajadores protagonizaron una lucha que duró un mes y acabó con la célebre frase: "Escucha amigo, Laforsa ha vencido", que ha hecho suya aplicada al resultado de su formación el próximo 21D.

Domènech se ha referido asimismo al debate entre Inés Arrimadas y Marta Rovira en el programa "Salvados" de La Sexta cuando ha dicho que "se debe acabar de una vez con aquellos políticos que cuando van a un debate discuten pero no saben nada de la Cataluña real, no conocen cuántos parados hay, qué porcentaje de paro juvenil, cuántas mujeres han muerto por violencia machista o cuántos barracones hay en las escuelas públicas".