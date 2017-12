Los exconsejeros liberados de la cárcel se incorporan de lleno a la campaña electoral

Todos los exconsejeros que salieron de la cárcel en la tarde del lunes, excepto Meritxell Borrás que no es candidata, se incorporaron de lleno a la campaña electoral. El más rápido en hacerlo fue Carles Mundó quien hora después de dejar la cárcel de Estremera estaba en el primer mitin de campaña de ERC. Pese a su excarcelación, Mundó, número cinco en la lista de Esquerra, no abandonó del todo el que fue su entorno en el último mes y pidió ayer el voto en un acto en la cárcel modelo de Barcelona, cerrada durante su etapa como conseller de Justicia. "Nos han querido humillar pero no nos hemos dejado, y lo decimos alto y claro: salimos con nuestra dignidad y convicciones e ideales más fuertes que nunca", afirmó ayer el exconsejero Josep Rull en la primera comparecencia pública, junto al que fuera su compañero de gabinete y de prisión Jordi Turull.

Ambos forman parte de la lista electoral de Puigdemont y afrontan la campaña sin restricciones, con el objetivo de restituir al frente de la Generalitat al expresidente ahora huido a Bruselas. En una conexión en directo con Bélgica, Carles Pugidemont, a través de videconferencia, les garantizó que está "a su lado".

El exconseller de Interior Joaquim Forn pidió ayer al juez del Tribunal Supremo ser citado de nuevo a declarar para responder a todas las cuestiones relacionadas con la causa en la que está inmerso y no solo para que se revise su permanencia en prisión preventiva. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, también pide declarar de nuevo ante el juez Llarena, quien denegó su libertad junto a la de Joaquim Forn, la del exvicepresidente Oriol Junqueras y la del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.