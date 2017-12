Melgar promete una firme respuesta al soberanismo si vuelve a violar las leyes

El próximo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, advirtió ayer en el Congreso que si los independentistas catalanes reiteran "actos de desobediencia" o "desprecio" a la Constitución, encontrarán la respuesta de la Fiscalía, "serena y proporcionada", pero firme.

Sánchez Melgar compareció ayer ante la Comisión de Justicia, como exige la ley para que los diputados valoren su idoneidad y méritos, aunque sin posibilidad de vetarlo.

"No entendemos por qué la Ley debe cumplirse en una parte del Estado y en otra no", añadió Sánchez Melgar, actualmente magistrado del Supremo, durante su intervención inicial ante los diputados. Melgar matizó, no obstante, que la Fiscalía nada tiene que decir frente a las "legítimas aspiraciones políticas" que se aborden desde el respeto al ordenamiento jurídico.