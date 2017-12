Rajoy: "¿Por qué no me voy a presentar? No hice nada malo"

Informalmente, como pedía el corrillo, pero completamente en serio, Mariano Rajoy reivindicó ayer su derecho a presentarse a la reelección. El razonamiento que siguió ante los periodistas (dos preguntas casi retóricas y una afirmación taxativa aderezada con sorna) fue el siguiente: "¿Qué debate es ese? ¿Por qué no me voy a volver a presentar? No he hecho nada malo".

Y se mantuvo en la lid del medio en broma medio en serio para garantizar que no ve otro escenario que agotar la legislatura, pese a tener sólo 137 diputados de su parte. Aunque, eso sí, para cosas como aprobar los próximos Presupuestos Generales o la financiación autonómica, necesitará ayuda.

Para lo primero, no nombró al PNV, pero sí al PSOE para lo segundo: "Espero que el Partido Socialista quiera, porque yo con 137 no puedo". Con su líder, Pedro Sánchez, reconoció que mantiene ahora un diálogo "más adecuado". Más que cuando el "no es no", se entiende. No obstante, después de conversar con Sánchez en un aparte, confesó que lo había hecho intentando que no pudiera escucharse lo que se decían. Con Sánchez habló también Albert Rivera. Al despedirse, el socialista decía: "Yo me llevo bien con este señor". Y Rivera: "¡Me debes una investidura!".