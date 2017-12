La CUP, a Domènech: "No haga trampa, sin soberanía no hay transformación"

La exdiputada de la CUP en el Parlament Mireia Vehí ha reprochado hoy al cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, que diga que aplicará políticas transformadoras desde una Generalitat autonómica: "No haga trampa, sin soberanía no hay transformación".

"Que no engañe a la gente. Si no hay soberanía, no hay capacidad para hacer políticas transformadoras", ha subrayado la exdiputada, que no repite en las listas de la formación anticapitalista, de acuerdo con los estatutos internos de la CUP.

Lo ha dicho en un acto conjunto con ERC y SOM Alternativa, la plataforma creada por Albano Dante Fachin tras abandonar Podemos, en el marco de la Feria de la Purísima de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Vehí ha reclamado a los comunes que "bajen a la arena política" y se pongan a trabajar por un "proceso constituyente soberano y popular" que permita construir un nuevo país con más justicia social.

En este sentido, ha repasado algunas de las leyes sociales que el Tribunal Constitucional ha suspendido en la última legislatura, como la de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética o la norma que gravaba determinados bienes de lujo, entre otras.

Para poder decidir sobre todos estos temas, Vehí ha llamado al resto de fuerzas de izquierda a trabajar "desde la lógica de la unilateralidad" a partir del 21 de diciembre para poder erigir una república de "pan, techo y trabajo" que interpele a todos los catalanes.