Marta Rovira reprocha a Miquel Iceta que baile en campaña cuando Oriol Junqueras está preso

La número dos de ERC, Marta Rovira, reprochó al candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat que bailara en una programa de televisión mientras el exvicepresidente Junqueras sigue en la cárcel. Miquel Iceta le replicó que frivolidad es desconocer el número de parados, como Rovira dejó en evidencia en el debate con la cabeza de lista de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien también ignoraba el dato. Ambas confrontaron en la noche del domingo en el programa de Jordi Évole Salvados.

A Iceta sus asesores de campaña le tienen prohibido bailar, le imponen una gestualidad contenida y la corbata permanente para reforzar su imagen de presidenciable. Sin embargo, Iceta se saltó las recomendaciones en el programa de LaSexta El Intermedio y volvió a mostrar su faceta de bailón. En Twitter, Rovira le afeó su actitud con la frase "Qué fácil es bailar cuando tu adversario político Junqueras está en prisión".

Para Miquel Iceta, lo "frívolo" es culpar ahora a los socialistas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y "no saber cuántos parados hay" en Cataluña. "Todo lo que está pasando nos lo habríamos ahorrado si nos hubiesen hecho caso, el presidente Puigdemont hubiese convocado las elecciones y no se hubiese declarado la independencia en el Parlament", añade el líder del PSC en clara referencia a Rovira, que mantuvo un firme rechazo a que el expresidente de la Generalitat llamara a las urnas cuando estaba en disposición de hacerlo. "Lo que me parece frívolo e irresponsable es hacer a los demás responsables de decisiones que tú has tomado en contra del criterio de aquellos a quienes ahora quieres atribuir una responsabilidad que no tienen. Yo ni declaré la independencia ni soy juez de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo" insistió Iceta en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Por otra parte, después de que el conseller de Salud cesado, Toni Comín, emplazara en declaraciones a Nació Digital al PSC a renunciar a sus siglas por haber sido "cómplice" del 155, Iceta le contestó: "Como Comín ha cambiado tanto de partido, a él renunciar a las siglas siempre le resulta muy fácil".