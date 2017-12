Bruselas rechaza cambiar la euroorden como pide el ministro de Justicia

La Comisión Europea (CE) no ve necesario modificar la Orden Europea de Detención y Entrega para ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar la petición. La titular europea de Justicia, Vera Jourova, contestó ayer con una negativa a las pretensiones del ministro Catalá de introducir cambios en esa fórmula, que el Gobierno español considera en entredicho después de no fuera posible la extradición inmediata del expresidente Carles Puigdemont tras huir a Bruselas."No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento en cuanto a la lista de delitos. Tenemos problemas pero de naturaleza procesal, reflejados en fallos del Tribunal de Luxemburgo", afirmó la comisaria al término de un Consejo de Justicia. Bruselas trabaja "en la mejora, pero no se planea introducir los cambios que plantea el Gobierno español", zanjó.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió ayer a la comisaria una revisión de las condiciones de las órdenes europeas de detención y entrega para evitar que un "uso fraudulento" del derecho a la libre circulación que permita huir de la justicia. Catalá apuntaba a la necesidad de ampliar la lista de 32 delitos graves que incluye el formulario de la euroorden y que permiten la extradición automática del requerido. Ninguno de los delitos imputados por la Audiencia Nacional a Puigdemont figura en esa lista.