ERC y la lista de Puigdemont intensifican su pugna por la hegemonía soberanista

Junts per Catalunya (JxC) y ERC redoblaron ayer su pugna por la hegemonía soberanista, centrada, desde la salida de prisión de los exconsejeros de Esquerra Carles Mundó y Raül Romeva, en el deseo de Carles Puigdemont de ser restituido como presidente de la Generalitat, incluso si los republicanos vencen en las elecciones del día 21.

Romeva y Mundó, números tres y cinco de la lista por Barcelona, lideran el discurso de su partido en favor de que sea el todavía encarcelado Oriol Junqueras, cabeza de cartel de ERC, quien termine siendo investido si su partido es el más votado.

Pero incluso en las filas de la candidatura de Esquerra hay discrepancias sobre este punto. Antoni Castellà, líder de Demòcrates (el ala soberanista de la extinta Unió, integrada ahora en ERC) defendió ayer la conveniencia de "no repetir situaciones complicadas" con vistas a la investidura del futuro president. En los cálculos de Castellà cabe que Junqueras, lo mismo que Puigdemont, no pueda "tomar posesión".

En el mismo mitin en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en el que Castellà expresó sus dudas (para luego abogar por mantener la "lealtad al gobierno de la república"), Mundó presentó el respaldo a Esquerra como "el voto más útil". Y lo explicó con alusiones a la bisoñez del proyecto de Puigdemont: "No es un partido improvisado, que nació hace cuatro días, es un partido arraigado en la historia de Cataluña".

Las dos principales candidaturas secesionistas entraron en pugna abierta este viernes, después de que Mundó, recién salido de prisión, se decidió a lanzar un directo a la "lista del president", que ya disputa a ERC el primer puesto en las encuestas. Para el exconsejero, JxC "debería proponer a un candidato alternativo a Puigdemont por si no puede ser investido". Cataluña necesita "un gobierno fuerte" presidido por Junqueras cuando sea puesto en libertad, dado que si Puigdemont regresa, lo más probable es que sea encarcelado.

Por su parte, el exconsejero Romeva destacó ayer en Vilanova i la Geltrú que el independentismo "ha despertado al fascismo en España". Y lo razonó: "Si estaba dormido es que no estaba muerto, y al fascismo no hay que dormirlo, hay que vencerlo". Para Romeva, la única posibilidad que tienen los presos soberanistas de salir de la cárcel es una victoria de ERC y que Junqueras sea presidente: "Ganemos con contundencia y hagamos presidente a alguien que está en la cárcel con motivos inexcusables".

Las críticas de ERC tuvieron respuesta en un acto electoral de JxC en La Garriga (Barcelona), donde la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, se dirigió a "todos los que dicen que Puigdemont no volverá nunca a Cataluña". "Sí que volverá, gracias a los votos que emitirán las urnas el próximo 21-D", vaticinó, aunque no mencionó a Mundó.

La pugna entre ambas listas dio incluso para un enfado. La exconsellera socialista de Salud y número 81 de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, Marina Geli, irritó a ERC al poner en cuestión la "claridad" de su voto. Desde su perfil en Twitter expuso:"Votar al president Puigdemont y a Junts per Catalunya, es decir no al 155 y devolver el Govern legítimo actual. Votar a ERC, ¿qué Govern? Claridad y unidad ante la excepcionalidad".

El tuit, en plena tendencia al alza de JxCat en las encuestas frente a una ERC que pierde enteros después de meses de liderar los sondeos, provocó las quejas de la exportavoz Anna Simó, que le respondió: "Marina, Marina, no hace falta. Así, no".