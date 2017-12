Puigdemont ve el 155 como "un juego de niños"

El expresident Carles Puigdemont acusó ayer al líder del PSC, Miquel Iceta, de "hacer trampas" al presentarse como la "cara amable del 155" y avisó de que la aplicación de este artículo es un "juego de niños" comparado con lo que cree que harán Ciudadanos (C´s), PSC y PPC si forman Govern.

Puigdemont intervino por videoconferencia en un mitin de Junts per Catalunya en la localidad de Mollerussa , en Lleida, para reiterar sus críticas al "tripartito del 155" y, sobre todo, al candidato del PSC. En su intervención insistió en que Ciudadanos, PPC y PSC están "obligados a gobernar juntos", aunque después ironizó que sería "un gobierno Frankenstein que no hace "presagiar nada bueno", ya que Cataluña, en su opinión, no podrá progresar con los que considera "los vanguardistas del retroceso de Cataluña".

El ex presidente catalán, que sigue sin criticar directamente a ERC, dijo que, en todo caso, la "pesadilla" para La Moncloa sería que el 21 de diciembre "todos los votos sean amarillos y lleven el nombre de Junts per Catalunya". Sin embargo, el exconsejero Josep Rull afirmó que "el 21-D es para que Puigdemont vuelva al Palau de la Generalitat".