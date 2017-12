Sánchez anima a Iceta: "En Cataluña se respira espíritu de remontada"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, animó ayer al candidato del PSC, Miquel Iceta, en un mitin en Lleida en el que aseguró que en Cataluña se "respira espíritu de remontada". Sánchez auguró la victoria del aspirante socialista catalán, que a su juicio ofrece "experiencia" frente al "experimento" y el "nacionalismo excluyente" de Ciudadanos. Tras arropar el sábado a Iceta en Tarragona y Mataró (Barcelona), Sánchez cerró en Lleida su primer fin de semana en la campaña catalana, pero volverá el próximo.

Recordando que "cada voto cuenta y el partido termina en el último segundo", pidió "una gran movilización socialdemócrata", para que "no se quede ni un socialista en casa", todo el que se sienta de izquierdas, catalán y no independentista. "Porque si tu no votas, ellos continuarán", advirtió.