Rajoy sugiere que aplicará otra vez el artículo 155 si el Govern retoma el desafío

Mariano Rajoy sugirió ayer que volverá a aplicar el artículo 155 en Cataluña si el Govern que se forme tras las elecciones del día 21 retoma la vía unilateral.

"Sea cual sea el resultado de esas elecciones, existe algo sobre lo que ya no se albergan dudas: en España la ley se cumple y así va a seguir siendo. El Estado de Derecho ha demostrado que tiene mecanismos democráticos y eficaces para defenderse de quienes pretenden liquidarlo", advirtió el presidente del Gobierno después de que ERC amenazara con recuperar la vía unilateral en varios mítines de este fin de semana.

Pero Rajoy no quiso ir más allá: "Las tomaré (las medidas) cuando se produzca eso, en el supuesto de que se produzca". Y añadió que cuando se emplea la palabra unilateralidad "convendría llamar a las cosas por su nombre". Y si eso significa "saltarse la ley, la Constitución", no aplicar al Estatuto de Autonomía y convocar un referéndum, volviendo "a la ley del más fuerte", "no se debe hacer, está muy mal".

La número dos de ERC, Marta Rovira, le replicó que "si no quiere que exista la vía unilateral, lo que tiene que hacer es no levantarse de la mesa de negociación" con el futuro Govern. A su juicio, la intervención de las finanzas de la Generalitat, las cargas policiales del 1-O y la aplicación del 155 "también son decisiones unilaterales",

"No vamos a renunciar a la negociación, como no vamos a renunciar a defender a los ciudadanos y a los mandatos que salgan de las urnas", concluyó Rovira.

La CUP, por su parte, espera que ERC no vuelva a la vía unilateral sólo por electoralismo.