Beatriz Talegón participa en un acto de campaña de ERC

La exsocialista Beatriz Talegón ha protagonizado esta tarde un acto de campaña de ERC junto a Gabriel Rufián en Barcelona, donde ha asegurado que, aunque no es independentista, ha acudido allí "para defender la dignidad de los catalanes" y "por principios".

En el acto, celebrado en el Teatro Eixample, han participado no sólo el portavoz adjunto de los republicanos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, sino también los candidatos al Parlament Eva Baró y Toni Castellà.

Talegón, que fue militante del PSOE y secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, ha señalado que en las elecciones del 21 de diciembre "es muy importante que gane el bloque republicano", ya que "España necesita un faro que demuestre que tenemos que luchar también nosotros por una república".

"Ya no milito en ningún sitio, no soy catalana y no voy a poder votar. Pero yo también quiero una Esquerra Republicana para España", ha explicado Talegón, que ha hecho referencia a las estrofas de la canción de Lluís Llach "L'Estaca" que hablan de "tumbar" la barca, y ha añadido: "Si vosotros tiráis desde aquí yo me comprometo a tirar desde España".

Talegón ha explicado que el apoyo al independentismo "nos está costando amenazas de muerte", refiriéndose a las amenazas que ha recibido por Twitter en los últimos días, y ha agregado que al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "le importa una mierda que nos estén amenazando, ahí la Fiscalía no ve delito de odio".

El acto ha terminado con la intervención de Rufián, que ha asegurado que "ERC es el único partido que puede ganar estas elecciones al bloque del 155" y ha señalado que, "así como ellos han hecho de sus prisiones nuestra pesadilla, el 21-D tenemos que hacer de las urnas sus pesadillas".

Rufián ha lanzado también un mensaje a los españoles, a quienes ha dicho que "aquellos que os engañaron el 11-M, que os engañaron con la Gürtel, con Rato y con Bárcenas, quizá también os están engañando con Cataluña, pues votar en las urnas no rompe un país que ya está roto".