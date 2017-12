Iceta insiste en el indulto a los líderes secesionistas pese a la lluvia de críticas

El candidato del PSC, Miquel Iceta, insistió ayer en su propuesta de pedir el indulto para los políticos independentistas -caso de que ya estuvieran condenados en sentencia firme- pese al aluvión de críticas procedentes de los dos bloques. Ciudadanos tachó la idea de Iceta de "anacrónica" y la juzgó una "barbaridad" y el Gobierno la tildó de "ocurrencia", mientras que, desde el bando secesionista, Josep Rull, de Junts per Catalunya (JxC), le acusó de querer "lavar su conciencia".

Iceta se reafirmó en su iniciativa, que ya lanzó el miércoles, causando "sorpresa" en el PSOE, con el argumento de que está dispuesto a "pagar el precio" de perder votos en aras de la "reconciliación" en Cataluña. La víspera, el primer secretario socialista, había dicho que se trata de "cerrar heridas con un origen político".

Iceta cree que "alguien debe pensar en cómo coseremos las heridas" y a él no le "importa pagar un precio por pensar en escenarios de reconciliación. No lo hago en función de lo que otros hagan o no, sino porque estoy absolutamente convencido".

Igual que el miércoles, el PSOE volvió a leer la propuesta de Iceta en clave exclusivamente electoral. "Es una propuesta que se hace en campaña y no hay que verla de otra manera", dijo la portavoz en el Congreso, Margarita Robles. Pero el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, abogó por "tomarse en serio el Estado de derecho. Me niego a utilizar la justicia ni como puerta de entrada ni de salida de la política".

Mientras tanto, el aspirante de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, volvió a hacer buena la posición de llave de la gobernabilidad que le otorgan las encuestas al llamar a ERC y el PSC a "salir de donde están" para formar tras el 21-D "un gobierno transversal que tenga la agenda social en el centro" y que pueda reunir a "independientes de referencia". En la misma onda, la diputada del PSC en el Congreso Meritxell Batet apeló a la "transversalidad" y la "empatía" entre partidos para sacar adelante a Cataluña tras el 21-D.