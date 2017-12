Pedro Sánchez presenta a Miquel Iceta como el candidato de la "concordia"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha erigido al líder del PSC, Miquel Iceta, en el candidato de la "reconciliación" que permitirá a Cataluña pasar de "cinco años perdidos" a "cuatro años de convivencia", y ha elogiado su campaña de "soluciones y propuestas", tras las críticas de esta semana.



El secretario general del PSOE y el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat han protagonizado un mitin en Girona, en el último fin de semana antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, al que ha asistido, entre otros, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.



"No aspiramos a ser cuarta fuerza, no nos resignamos a ser tercera, no queremos ser segunda. Queremos ser primeros porque somos la fuerza de la unión de Cataluña. Somos el partido de la concordia y la convivencia. Somos el partido de la reconciliación, pero no lo decimos de palabra, sin con nuestras acciones,", ha dicho Sánchez.







Después de cinco años perdidos con el procés tenemos que ganar cuatro años para la convivencia y la justicia social. Y el único candidato que puede asegurarlas es @miqueliceta #FemIcetaPresident pic.twitter.com/53dPWCL14h „ Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de diciembre de 2017

Mostrando la papeleta electoral del PSC, el líder del PSOE ha dicho: "Esta papeleta es mucho más que un voto, es, que es lo que necesita. Tras cinco años perdidos, se trata de que Cataluña gane cuatro años para la convivencia y la justicia social, y el único candidato que lo asegura es Iceta".Y en una semana en la que Iceta ha recibido fuertes críticas por su propuesta de indulto de los dirigentes independentistas si se produjera una condena definitiva, Sánchez ha "agradecido" al líder del PSC suha afirmado, aunque sin aludir directamente a dicha propuesta del candidato.