Santamaría denuncia "el 'fake' del independentismo"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que las "evidencias" que se han ido conociendo de que las aspiraciones de los independentistas eran un "'fake' en toda regla" han reforzado la "necesidad ineludible" de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución.

Sáenz de Santamaría ha defendido el "rigor" y "responsabilidad" con los que se están aplicando las medidas derivadas de ese artículo en su comparecencia ante la comisión del Senado encargada de su tramitación.

Tras asegurar que el 155 ha rebajado la tensión y la preocupación en Cataluña, ha explicado que desde que se decidió aplicarlo "han salido a la luz aún más evidencias" de que proteger los derechos de los catalanes era una necesidad ineludible y que "los propósitos independentistas eran un engaño masivo con consecuencias nefastas para el interés general, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos.

Un engaño incluso para los propios ciudadanos independentistas, ya que "les hicieron creer que era casi una realidad lo que no dejaba de ser una enorme representación, un episodio simbólico, un 'fake' en toda regla".

Tras acusar a los dirigentes de la Generalitat de romper la convivencia y convertir al Parlament "en la trastienda del independentismo más sectario", les ha reprochado el coste económico y la pérdida de confianza que han provocado.

La vicepresidenta se ha preguntado si alguien podía pensar que todo ello no iba a tener responsabilidad alguna y ha defendido la respuesta que supuso el 155.

En concreto, ha reprochado la actitud de Carles Puigdemont al señalar que algunos, "mientras aseguraban que estaba más cerca la secesión de España, preparaban sus planes para salir del país".

Sáenz de Santamaría cree que la Constitución y el Estado de Derecho han demostrado su fortaleza ante los dirigentes independentistas.

Los portavoces de ERC (Miguel Ángel Estradé) y el PDeCAT (Josep Lluis Cleries), defensores de estas tesis, han reprochado a la vicepresidenta los tintes electoralistas de esta comparecencia, así como que se vanagloriara en un mitin del PP en Girona de que el Gobierno ha conseguido "descabezar" al independentismo.

Algo que para ambos es una prueba de que en España no existe una auténtica separación de poderes.

También el portavoz del PSOE, Ander Gil, le ha afeado esas palabras, porque cree que, con ellas, alimenta el "victimismo insano" de los independentistas.

Y el senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo ha advertido de que un Gobierno "no puede presumir de enviar líderes políticos a prisión: no puede pasar, tienen un problema de separación de poderes, no se la creen", ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha rechazado esas críticas y les ha replicado que ha sido el independentismo el que ha "descabezado" a la Generalitat, al tiempo que ha recordado que el PDeCAT, a instancias de la CUP, "descabezó" a Artur Mas para sustituirlo por Puigdemont

Además, les ha recriminado tener "la piel mucho más fina que la lengua", ya que les indigna que se diga que ERC y Junts per Catalunya "han perdido a sus líderes porque han sido destituidos" y ya "no están de cabezas visibles en la Generalitat", pero después llaman "franquistas" a miembros del PP, PSOE o Ciudadanos.

El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha recriminado que todos los grupos políticos y la propia vicepresidenta hayan realizado intervenciones de campaña electoral, aunque él mismo se ha sumado al final al defender al candidato socialista Miquel Iceta por estar en un "espacio de pacto, convivencia y mesura".

Gil ha reprochado al Gobierno que no haga "autocrítica" sobre su actuación ante el conflicto catalán, aunque ha defendido la puesta en marcha del artículo 155, apoyada por su partido, que ha supuesto una "aplicación quirúrgica" del Estado de derecho.

Jokin Bildarratz, portavoz del PNV, ha criticado que la gestión de la aplicación del artículo 155 "ha sido un completo desastre" y ha pedido que las elecciones de este jueves se gestionen "de manera diferente" ya que tiene que haber "un diálogo en tiempo y a tiempo" tras el 21D para encontrar el acuerdo necesario en Cataluña.

El portavoz del PP, José Mnauel Barreiro, ha alabado la gestión del Gobierno en la aplicación del 155 y ha confiado en que "tras la decisión valiente" de Mariano Rajoy, Cataluña "vuelva a ser el referente que siempre ha sido para el resto de España y para el conjunto de países de su entorno".

Por su parte, el portavoz de UPN, Francisco Javier Yanguas, ha apoyado la actuación del Gobierno así como la aplicación del 155 llevada a cabo porque en Cataluña "no se cumplía la ley", y que ha permitido que la ley se haya "vuelto a imponer" en esta comunidad autónoma.