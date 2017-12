Iceta se propone para ser investido con los votos de Ciudadanos, PP y los comunes

El candidato del PSC, Miguel Iceta, solo ve tres escenarios posibles después de las elecciones de mañana: un presidente de la Generalitat independentista, la repetición de los comicios o que él, con los votos de Ciudadanos, el PPC y los comunes, se convierta en el próximo mandatario catalán mediante lo que denominó una "investidura transversal".

Y dejó muy claras dos cosas: que repetir las elecciones significaría "prolongar" la aplicación del artículo 155 y que él se "muere de ganas de ser president".

El aspirante del PSC ha echado cuentas: de unas segundas elecciones él no quiere "ni oír hablar" y, por otra parte, está convencido de que la opción de un presidente independentistas "no tendrá mayoría". De manera que piensa que "el escenario Iceta president no sólo es deseable, sino posible".

Pero no cree en "una investidura pactada entre PP, Ciudadanos y PSC" para hacer presidenta a Inés Arrimadas. No porque "los números no dan y porque no responde a la transversalidad del país". A su juicio, C's y el PPC "pueden contribuir al cambio, pero no pueden ser el cambio ni encabezar el cambio que Cataluña necesita".

Por alusiones, la aspirante de Ciudadanos criticó que Iceta pretenda "ser presidente a toda costa", así como sus "vetos" a la formación naranja. Sin embargo, confía en que a "la hora de la verdad" se sitúe al lado de C's.

En el último día de campaña, Arrimadas intensificó sus ataques a Iceta: "Ha estado instalado toda la campaña en el no es no, y solamente en el sí a ser él president a toda costa. Creo que hay muchos socialistas que no entienden el veto constante de Iceta" a Ciudadanos.

En cambio, el candidato de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, tendió la mano a Iceta para formar un gobierno progresista en Cataluña. Es más: para Domènech, lo mejor para liberar al PSOE de sus "contradicciones" es un gran resultado de "los comunes".