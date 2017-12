Puigdemont replica a Junqueras que huyó a Bruselas "por ser consecuente"

La campaña electoral catalana se cerró ayer con las tensiones internas muy vivas en el bloque soberanista. El expresidente Puigdemont replicó desde Bruselas al que fuera segundo de su Govern, Oriol Junqueras, que su escapada a la capital belga es la forma de "ser consecuente". En el bloque constitucionalista, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, intensificó sus ataques al socialista Miquel Iceta para asegurarse una primacía de votos y escaños que la coloque en disposición de reclamar los apoyos que necesitará para ser la primera presidenta de la Generalitat.

Los velados reproches de Junqueras a Puigdemont, con la afirmación de que se encuentra en prisión por afrontar las consecuencias de sus decisiones, tuvieron ayer una respuesta más clara en las palabras del expresidente de que está en Bruselas "por lo mismo", "porque no nos escondemos, somos consecuentes y porque evidentemente el deseo y la voluntad de los catalanes de las elecciones de 2015 es un mandato que consideramos válido", aseguró. Todo lo que no sea restituir al Govern cesado "será la derrota y para décadas", afirmó el depuesto presidente catalán. Puigdemont sostiene que una victorial electoral del soberanismo tiene que ir seguida de la puesta en libertad de sus líderes encarcelados, de la exoneración de los que se encuentran sometidos a proceso y permitir su retorno a España en libertad, porque "si no retiran las causas es que no están respetando la democracia". La fórmula para suspender las acciones judiciales consiste en que "no tengan la personación del Estado" y no haya la acusación del fiscal general, defiende el expresidente. Junqueras votó ayer por correo desde la prisión de Estremera mientras que Puigdemont no podrá hacerlo desde Bruselas. El expresidente sigue sin aclarar qué hará tras las elecciones de mañana, una decisión que dependerá de los resultados y la negociación posterior.