Junts per Catalunya no se plantea otro candidato que el expresident

Junts per Catalunya (JxC) no se plantea presentar ningún candidato a la investidura que no sea Carles Puigdemont, según reveló ayer la jefa de campaña y "número diez" de la lista por Barcelona, Elsa Artadi, que se autodescartó como "presidenciable". Artadi admite que hay "incógnitas" sobre la investidura de Puigdemont, pero en una entrevista en la emisora catalana RAC-1, se limitó a decir que lo único que no cabe hacer ahora es "precipitarse". Y añadió: "No podemos avanzar cosas que no tenemos resueltas. Contemplamos todos los escenarios". "Todas nuestras opciones pasan por el president Puigdemont", porque "derrotar el 155 pasa por restituir la situación de antes de su aplicación", dijo Artadi. A su juicio, la victoria de Cs, primer partido antinacionalista que vence en unas elecciones catalanas, es "anecdótica". "Si miras la prensa internacional, nadie se hace eco".

Mientras tanto, el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, tuiteó ayer un mensaje en el que supedita la formación del Govern a un entendimiento con los republicanos: "President Puigdemont, le esperamos para que comande la Generalitat conjuntamente con el vicepresident Junqueras. No tenga ninguna duda de que es lo que habría hecho Francesc Macià".