El PP exculpa a Rajoy de la debacle y llama a C's a intentar formar Gobierno

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, eximió ayer a Mariano Rajoy de responsabilidad en la debacle del partido en las elecciones catalanas. El presidente "no se estaba examinando", dijo Maíllo, que, mientras tanto, redobló la presión sobre Ciudadanos, ganador de los comicios en votos y escaños, para que intente formar Gobierno. Maíllo arremetió en un tuit contra esta decisión de C's ("alergia a gobernar y decidir se llama") y le reconvino por "esconderse" y no aprovechar las "disensiones" entre ERC y Puigdemont.

Poco antes, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, había dejado claro que su partido no abrirá conversaciones para intentar formar Gobierno en Cataluña, porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos no va a hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente prófugo Carles Puigdemont.

Respecto al batacazo electoral, Maíllo cree que el PP necesita hacer una "reflexión profunda de lápiz fino" y "revisar" su planteamiento, pero juzga una "exageración" sostener que el partido va a desaparecer de Cataluña.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, el dirigente popular realizó un llamamiento "a la responsabilidad" de las formaciones políticas para intentar lograr un acuerdo, ya que, aseguró, "España no puede estar sin presupuestos".