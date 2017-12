Tabarnia, los independentistas del independentismo catalán

El término Tabarnia ha emergido en las últimas horas como uno de los más buscados y usados en internet y las redes sociales, pero la idea de la que surgió el nombre no es nueva. Ha sido el 21-D lo que ha hecho multiplicar el interés por él. Pero, ¿qué es Tabarnia?



El debate político en Cataluña y el desafío independentista ha llegado en los últimos meses a todos los ámbitos, especialmente en la comunidad autónoma. Y en internet se han visto todo tipo de campañas de uno u otro signo. Más allá de las políticas de los partidos, la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' comenzó a promover hace meses el nombre Tabarnia para referirse a un espacio que abarca comarcas de las provincias de Barcelona, Tarragona e incluso Girona en las que el independentismo es globalmente minoritario.



Lo de Tabarnia es una ocurrencia que pone al independentismo ante el espejo de sus propias contradicciones y de la fragilidad de sus argumentos. Es muy significativo lo nerviosos que se han puesto algunos ? „ Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 de diciembre de 2017

Referèndum d'autodeterminació per Tabarnia. Va. „ Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 25 de diciembre de 2017

Razones "económicas"

La idea de esta iniciativa,, era la de promover la "autonomía" de esta región, una propuesta que ha multiplicado sus apoyos en plataformas como Change.org y que también ha hecho pronunciarse a políticos catalanas.Los creadores de Tabarnia aseguran que esta región imaginaria une "los territorios costeros entre Tarragona y Barcelona que comparten características y anhelos comunes, claramente diferenciados del resto de la comunidad autónoma", según explican en su página web. El nuevo ente territorial tendría sus propios esos hechos diferenciales: "Una alta densidad de población; intensa relación comercial con el resto de España;".La idea esIgualmente, los partidarios de esta idea exponen razones económicas que siguen la pauta de los usados por los independentistas. "", aseguran. Y abundan en el asunto: "En Tabarnia, en lugar de financiar aeropuertos vacíos en Lérida o en Gerona, se eliminarán los peajes".Además, se quejan de que el sistema electoral hace que esta zona esté infrarepresentada en el Parlament. "", apuntan.La conclusión es que es necesario un '', una salida de Barcelona y Tarragona de Cataluña como comunidad independiente dentro de España. De momento, sin embargo, nada de esto pasa de ser una crítica al independentismo desde el humor.