De Tabarnia, tabarneses, pero no tabarnícolas, dice la Real Academia

Varios ciudadanos se han dirigido a la RAE para saber cuál debe ser el gentilicio de Tabarnia, ese territorio imaginario que querría separarse del resto de Cataluña para permanecer dentro de España y que hace furor en internet. Los académicos han respondido que lo correcto sería tabarneses o tabarnienses, pero no tabarnícolas. Tabarnia es el invento de la plataforma Barcelona is not Catalonia, que con su propuesta de secesión de parte de las provincias de Barcelona y Tarragona pretende poner al independentismo ante el absurdo de muchos de sus planteamientos.