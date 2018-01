ERC emplaza a JxCat a proponer una fórmula para investir a Carles Puigdemont

ERC mantiene su compromiso de investir de nuevo a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat catalana pero reclama a su formación, JuntsxCat, que defina la fórmula con la que pretende hacerlo. Esquerra pretende que la formación de Puigdemont despeje incógnitas en torno a la complicada situación del ahora expresidente, ante la imposibilidad de ser investido mientras permanezca en Bruselas y cuyo regreso a España supondría su encarcelamiento.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, presionaba ayer a JxCat para que aclare "cómo hacer efectiva su propuesta, que a día de hoy no es sencilla" de hacer que Puigdemont presida de nuevo la Generalitat. "Trabajamos sólo con la opción de Puigdemont, que es la que nos proponen desde la candidatura JuntsxCat, y no tiene sentido hablar de segundas opciones", afirmaba ayer Sabriá en una entrevista radiofónica, quien anticipa que su partido está dispuesto a asumir mayores responsabilidades si no fructificara la candidatura del expresidente. Pero antes deben agotarse todas las posibilidades y "los que han ganado tienen que exponer cómo se hace realidad esa opción".

Las negociaciones entre la lista de Puigdemont y ERC se desarrollan con mucha lentitud y a la espera de acontecimientos judiciales. La primera cita será mañana en el Tribunal Supremo, cuando el exvicepresidente Oriol Junqueras intentará que se revise su encarcelamiento. La puesta en libertad de Junqueras supondría un giro en el reparto interno de papeles entre el soberanismo y permitiría a ERC llevar la voz cantante en las negociaciones si Puigdemont opta por seguir en Bruselas. El abogado Andreu Van den Eynde, quien lleva la defensa de Junqueras, sostiene "que no hay riesgos que justifiquen la medida de prisión". Pese a la ausencia de casos en los que el Supremo haya optado por revisar medidas cautelares, Van den Eynde se muestra optimista respecto a que el alto tribunal asuma el cambio de circunstancias que supone la elección del líder de ERC como diputado catalán. En una entrevista en el El Diario.es, el abogado afirmaba ayer que "en este momento el Supremo puede valorar este nuevo escenario y proteger el derecho a la participación política de Junqueras". Si el exvicepresidente sigue el prisión, su abogado solicitará que pueda acudir a la sesión constitutiva del Parlament, el 17 de enero, y a todas las sesiones parlamentarias que se celebren para que se respeten "todos sus derechos políticos".

La confusa situación en el seno del soberanismo, cuya mayoría en la cámara está comprometida por el futuro de sus miembros en prisión y por los huidos a Bruselas, alienta unas mínimas esperanzas en Ciudadanos, el partido ganador de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. "No tiramos la toalla", afirmaba ayer en una entrevista televisiva Carlos Carrizosa, el "número dos" de la formación naranja en Cataluña. El PP no cesa en la presión sobre el partido de Rivera y, pese a que el bloque constitucionalistas carece de mayoría en el Parlament, el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, insiste en que Ciudadanos negocie para lograr la Presidencia de la cámara catalana porque "no se puede renunciar a nada".